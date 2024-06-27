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Пытавшийся предупредить детей о непогоде мужчина погиб от удара молнии

22:01 • 27.06.2024

В Нью-Джерси 59-летний мужчина погиб от удара молнии, когда вернулся на пляж, чтобы предупредить детей о надвигающемся шторме. Об этом сообщает местный телеканал WABC. Погибшего мужчину звали звали Патрик Диспото. 

Как передает телеканал, инцидент произошел 23 июня. Патрик Диспото был на пляже в Seaside Park вместе со своей подругой Рут Фасселл. После отдыха пара собралась домой. Когда они уже отошли от пляжа, Диспото решил вернуться, — он хотел предупредить купающихся детей о приближающемся шторме. 

По словам Фасселл, она отговаривала мужчину от возвращения, но он ее не послушал.  

«Я просто хочу предупредить этих детей, потому что небо вот-вот разверзнется. Одну минуту», — передает девушка слова погибшего. 

Телеканал отмечает, что Диспото сначала проводил ее до машины, а потом направился к детям. По словам девушки, она прождала мужчину около пятнадцати минут, после чего пошла его искать. 

Когда Расселл подошла к пляжу, то увидела там Диспото — он лежал на песке лицом вниз. Рядом с ним, как рассказывает девушка, стоял незнакомый парень, который звал на помощь. 

«Я делала ему искусственное дыхание, а жена стоящего рядом парня делала массаж грудной клетки», — пояснила девушка. 

The Guardian пишет, что 26 июня в парке была установлена система обнаружения молний Strike Guard, однако ее установка была запланирована давно и напрямую не связана со случившимся. 

На нескольких пляжах Джерси-Шор уже установлены такие системы оповещения. Одна из них функционирует на спасательной станции в Беркли-Тауншип-Бич, где в 2021 году 19-летний спасатель Кит Пинто погиб от аналогичного удара молнии. 

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