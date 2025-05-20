В МИД предложили Украине «поработать над меморандумом» о мире

Россия предложит Украине поработать над меморандумом «относительно будущего мирного договора», сообщила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она связала предложение с состоявшимся накануне телефонным разговором президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет «Интерфакс».

По словам Захаровой, Путин в разговоре с Трампом показал «стремление добиться окончательного, справедливого урегулирования кризиса».

Она назвала «основой движения к разрешению конфликта» осознание невозможности достичь цели «без устранения первопричин».

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«Предстоит согласовать множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, другие параметры», — перечислила Захарова.

Россия готова продолжать переговоры с Украиной «по упомянутым сюжетам», сказала представитель МИД. По ее словам, для руководства Украины «настает важный момент принятия решений».

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Путин сразу после разговора с Трампом сказал, что в меморандум войдут «вопросы прекращения огня» и принципы, на которых должно действовать будущее мирное соглашение. Путин добавил, что считает главным «устранить первопричины этого кризиса».

Трамп после разговора с Путиным написал в своей соцсети Truth Social, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и окончании войны. Условия будущего мирного договора эти две страны должны обсуждать между собой, так как «знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», сообщил американский президент.

Министр иностранных дел Сергей Лавров несколько дней назад назвал «первопричинами» войны с Украиной последствия Революции достоинства 2014 года, после которой «путчисты занялись истреблением русского языка и русской культуры», а на территорию Украины «втянулась натовская инфраструктура». По словам Лаврова, у НАТО были планы по созданию военных баз, в том числе в Крыму и на Азовском море.