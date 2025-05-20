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Общество

Глава СК пошутил о буллинге иностранцев в России

2 минуты чтения 16:11

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин пошутил о буллинге иностранцев со стороны «русских» в интернете и поприветствовал наличие таких случаев. Об этом пишет «Агентство», публикуя также видео с записью слов чиновника.

Быстрыкин задал вопрос главе Рособрнадзора Анзору Музаеву о наличии примеров буллинга такого типа. После положительного ответа силовик сказал: «Ну слава богу, хоть где-то есть». Также он уточнил, что «не знает» о таких случаях.

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Свою шутку чиновник произнес во время Петербургского международного юридического форума. Ранее во время выступления Быстрыкин также объявил, что сотрудники СК принимают участие в антимигрантских рейдах, которые проводятся для выявления принявших российское гражданство людей, не вставших на воинский учет.

Чиновник заявил, что «отловить» удалось 80 тысяч россиян с приобретенным гражданством, а 20 тысяч «молодых» россиян отправились на передовую. Рейды, как отметил Быстрыкин, стали регулярными, СК проводит их совместно с МВД и Росгвардией.

Также Бастрыкин во время выступления принял находящуюся на форуме группу кришнаитов за протестующих, поинтересовался являются ли они мигрантами, и назвал их появление протестной акцией. После этого он вскинул вверх руку и процитировал известный оппозиционный лозунг: «Россия будет свободной».

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Быстрыкин рассказал, что СК использовал инструменты ИИ для выявления преступников и отметил, что однажды из-за подсказок искусственного интеллекта его подчиненные задержали невиновного человека. Он отметил, что считает допустимым использование ИИ только под контролем «человеческого разума».

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