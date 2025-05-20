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Политика

Трамп назвал Путина «приятным джентльменом»

2 минуты чтения 08:04

Президент США Дональд Трамп во время праздничного ужина в Кеннеди-центре назвал Владимир Путина «приятным джентльменом». Запись трансляции опубликована на ютюб-канале Белого дома.

«Почему бы нам не сесть и не рассказать друг другу, как прошел день? Может, мне начать первым — с моей небольшой беседы с одним приятным джентльменом по имени Владимир Путин?» — сказал глава Белого дома, добавив, что у него с Путиным состоялся хороший разговор. 

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В тот же вечер, выступая перед сотрудниками правоохранительных органов США, Трамп также рассказал о его контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

«Зеленский — сильный парень, и не самый легкий в общении», — отметил американский президент, подчеркнув, что его украинский коллега хочет остановить войну.

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19 мая прошел двухчасовой телефонный разговор Трампа и Путина. Последний назвал беседу «конструктивной. «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — сказал Путин. При этом он добавил, что главным для Кремля является «устранение первопричины этого кризиса».

Перед беседой Путина и Трампа состоялся телефонный разговор американского и украинского лидеров. По его итогам Зеленский заявил, что Киев не примет «российские ультиматумы» и не собирается выводить войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей страны. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отказываться от планов вступить в НАТО и провозгласить свой нейтральный статус.

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