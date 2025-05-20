Домогавшийся журналисток депутат сравнил ипотеку в России с пропагандой чайлдфри

Обвиненный в домогательствах к журналисткам председатель партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий сравнил ипотеку и «пропаганду чайлдфри». Таким образом, как сообщает официальный телеграм-канал партии, он прокомментировал общественную дискуссию о возможном запрете в России фильмов о Гарри Поттере и сериала «Игра престолов».
«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жилье. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!» — отметил Леонид Слуцкий.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что фильмы о Гарри Поттере, а также сериалы «Игра престолов», «Секс в большом городе» и «Карточный домик» могут быть запрещены в России, как «пропаганда чайлдфри». Как сообщалось, поводом для такого запрета могли послужить женские персонажи этих фильмов, которые по разным мотивам отказываются заводить семью и рожать детей.
Так, например, у профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере» нет детей, Бриенна Тарт в «Игре престолов» жертвует материнством ради рыцарства, а Саманта из «Секса в большом городе» открыто продвигает бездетный образ жизни.
Позже в Роскомнадзоре опровергли эти сообщения и заявили, что у ведомства нет планов по ограничению демонстрации упомянутых фильмов в России.
В 2018 году несколько российских журналистов, работавших в Госдуме, обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. По их словам, он называл их «зайчутками», позволял себе неподобающие прикосновения и лез целоваться. Сам Слуцкий тогда отверг обвинения и заявил, что они были предвыборной провокацией. В результате он не понес никакого наказания.