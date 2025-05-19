Власти назвали анонимность переводов криптовалюты мифом

Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила на полях Петербургского международного юридического форума, что криптовалютные биржи передают данные о владельцах криптокошельков силовикам и назвала анонимность переводов в криптовалюте мифом, передает ТАСС.
По ее словам, сейчас в России нет законов, которые регулировали бы деятельность криптобирж и обменников, из-за чего они находятся вне поля зрения правового регулирования. При этом они проводят верификацию пользователей, утверждает Тисен.
«Сейчас уже открыто говорят о том, что они выдают сведения по запросу правоохранительных и государственных органов о владельце криптовалютных кошельков и всю информацию по коду идентификатору, то есть открытому криптовалютному ключу от криптокошелька. <…> Таким образом, анонимность криптовалютных транзакций в настоящее время — это миф», — заявила Тисен.
Она добавила, что криптовалютные транзакции не являются банковской тайной, поэтому для получения доступа к данным пользователя не требуется судебного приказа. По словам Тисен, все криптобиржи и обменники, которые «имеют хотя бы одно представительство в России», сотрудничают с правоохранителями.
«Вы можете прямо сейчас зайти на сайт Binance и посмотреть, что они отдельно создали раздел для взаимодействия с российскими правоохранительными органами. Это подтверждает, что они активно взаимодействуют с органами и выдают сведения о владельцах криптовалютных кошельков. Это связано с международными стандартами», — отметила Тисен.
Также на форуме выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он рассказал, что СК работал с искусственным интеллектом в делах об убийстве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.