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Политика

США признали тупик в переговорах между Россией и Украиной

2 минуты чтения 17:34 | Обновлено: 18:28

В Белом доме осознают, что переговорный процесс между Россией и Украиной не дает ожидаемого результата, об этом, как сообщает Reuters, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами.

Политик напомнил, что США готовы выйти из переговоров между сторонами, если Россия не покажет стремления к мирному урегулированию конфликта. Вэнс также дал прогноз на тему разговора, который состоится сегодня между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. «Я думаю, президент [Дональд Трамп] скажет президенту Путину: „слушай, ты серьезно настроен?“», — заявил Вэнс.

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Политик отметил, что перед общением с журналистами успел поговорить с Трампом. Вэнс считает, что Путин «не совсем понимает, как выйти из войны». Он отметил, что договориться можно только при желании заключить соглашение с обеих сторон и отметил, что США готовы к прекращению переговоров, поскольку конфликт между Россией и Украиной не является войной США. «Мы попытаемся положить этому конец, но если мы не сможем этого сделать, мы в конце концов скажем: «Знаете что? Это стоило попробовать, но мы больше так не будем делать»», — заявил Вэнс.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом должен начаться в 17:00 по московскому времени 19 мая, это подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что темы разговора составлены с учетом итогов переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 16 мая.

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18 мая Джей Ди Вэнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время церемонии интронизации нового папы римского Льва XIV. Политики обсудили итоги стамбульских переговоров и введение новых санкций против России. Зеленский отметил, что его страна готова к дипломатическому пути завершения конфликта и прекращению огня.

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