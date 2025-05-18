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Политика

Зеленский обсудил с представителями США прошедшие переговоры и санкции против России

2 минуты чтения 18:53 18 мая | Обновлено: 18:55 18 мая

Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии интронизации нового папы римского Льва XIV встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Стороны обсудили прошедшие в Стамбуле переговоры между Москвой и Киевом, а также затронули вопрос необходимости введения санкций против России.

«Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решение. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня», — написал президент Украины в своем телеграм-канале. 

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По словам Зеленского, на встрече также обсуждались «общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира», были затронуты вопросы обмена пленными и  санкций против России. «Давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока она не будет готова остановить войну», — подчеркнул украинский президент. 

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил AFP, что Зеленский также обсудил с Вэнсом предстоящий телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. 

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Собеседник агентства подчеркнул, что эта встреча Вэнса и Зеленского прошла лучше, чем их последний разговор в Белом доме в феврале, который закончился публичной перепалкой с досрочным окончанием визита украинского президента в Вашингтон. «Суспiльне» добавляет, что в Риме политики общались около 40 минут.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала ABC News заявил, что разговор Трампа и Путина будет «успешным» и от него будет зависеть то, как завершатся мирные переговоры. «Они знают друг друга. Президент Трамп полон решимости что-то сделать здесь. Если он не сможет этого сделать, то не сможет никто», — добавил Уиткофф. Телефонный разговор Трампа и Путина запланирован на 19 мая. 

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