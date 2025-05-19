Росавиация заявила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с Россией

Многие страны, приостановившие авиасообщение с Россией после начала ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, готовы возобновить полеты в страну. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Чиновник отметил, что переговоры по этому поводу уже ведутся. «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — сказал он, не уточнив при этом, о каких именно странах идет речь.

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По словам Ядрова, возможность возобновить полеты в другие страны также рассматривают российские авиакомпании. Однако для этого им нужны гарантии, что прибывшие за рубеж российские воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения в рамках наложенных на Россию западными странами санкций.

На данный момент у России сохранилось прямое авиасообщение с 38 странами, в 17 из которых летают самолеты как иностранных, так и отечественных авиакомпаний.

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Ядров также заявил, что российские авиационные власти намерены обсудить с турецкими коллегами недавние нововведения в работе местных авиакомпаний.

12 мая стало известно, что турецкие авиационные власти ввели новое правило, согласно которому пассажиров, которые встают с мест до полной остановки самолета, открывают верхние шкафчики и игнорируют предупреждения бортпроводников, будут штрафовать.

«Для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», — подчеркнул Ядров. При этом он добавил, что возглавляемое им ведомство выступает против подобной меры.