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Общество

Женщина получила травму в супермаркете и отсудила у владельцев более 800 тысяч рублей

2 минуты чтения 19:04 | Обновлено: 19:06

В Пермском крае 87-летняя женщина из города Кунгура взыскала с владельцев супермаркета более 800 тысяч рублей за травму, полученную на выходе из магазина. Она получила перелом плеча и была вынуждена потратить несколько месяцев на лечение и реабилитацию, сообщил Кунгурский городской суд.

Инцидент произошел в марте 2024 года. Выходя из супермаркета, она споткнулась об металлический уголок, упала на пол, сильно ударившись головой, рукой и ногой. Пострадавшую пришлось госпитализировать, рассказали представители суда.

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Женщину доставили в Кунгурскую городскую больницу, где врачи обнаружили у нее закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением, кровоподтеки на спинке носа, левой голени и в области правого коленного сустава. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью, сообщили в суде со ссылкой на экспертов.

С марта по июнь, а затем с 10 по 27 сентября 2024 года женщина проходила лечение и восстановление, сообщили в суде.

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Городской суд решил, что владельцы супермаркета виновны в «ненадлежащей уборке помещения магазина», из-за которой «истице был причинен вред здоровью и нравственные страдания».

Суд не сообщил, о каком именно супермаркете идет речь, уточнив, что речь идет об «одной известной сети». В городе Кунгуре работают магазины федеральных сетей «Пятерочка», «Магнит», «Чижик» и «Светофор».

Несколько месяцев назад в Волгограде суд удовлетворил иск покупателя к сети супермаркетов «Перекресток». Суд обязал владельцев сети выплатить истцу 13 356 рублей компенсации за купленные в одном из магазинов продукты питания под собственными брендами ретейлера «Маркет» и «Зеленая линия». На упаковках товара было написано: «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество. Без чека».

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