Мужчина отсудил 13 тысяч рублей у магазина за невкусную еду

В Волгограде местный суд удовлетворил иск жителя города Альберта Ч. к сети супермаркетов «Перекресток», обязав последнюю выплатить истцу 13356 рублей. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Там уточнили, что эту сумму мужчина потратил в одном из магазинов сети на продукты, которые показались ему невкусными, Неудачную покупку Альберт Ч. совершил в феврале. Как сообщается, он приобрел продукты питания под брендами «Маркет» и «Зеленая линия», на упаковках которых была размещена надпись: «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество. Без чека».

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«В процессе употребления вышеуказанных продуктов истец понял, что вкус приобретенных продуктов является специфическим, и он истцу не понравился», — пишет пресс-служба волгоградских судов.

Употребив невкусные продукты волгоградец сначала устно, а затем письменно обратился к администрации магазина с просьбой вернуть деньги, но так и не получил их. Тогда мужчина пошел в суд с иском. Мировой судья удовлетворил иск Альберта Ч., но представители «Перекрестка» обжаловали решение. Однако суд вышестоящей инстанции в жалобе отказал.

«Судом установлено, что акция «Вернём деньги, если Вам не понравился вкус или качество», действующая в магазине ответчика в день приобретения истцом товара, содержит признаки публичного договора. Ответчик был обязан выполнить условия акции и вернуть истцу денежные средства за приобретенный товар, поскольку такие требования истец заявил в рамках заключенного с ответчиком публичного договора», — цитирует пресс-служба решение суда.

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