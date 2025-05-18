Путин заявил о способности России довести войну до «логического завершения»

У России есть необходимые силы и средства, чтобы довести вторжение в Украину, начатое в феврале 2022 года, до «логического завершения». Об этом в интервью пропагандисту Павлу Зарубину заявил Владимир Путин. При этом он уточнил, что таким завершением он считает «нужный России результат».

«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной»,— сказал Путин.

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Ранее «Агентство» опубликовало список выдвинутых Россией на переговорах в Стамбуле условий для заключения мирного соглашения, о которых стало известно, благодаря утечкам в СМИ. Среди них нейтральный статус Украины и отсутствие на ее территории иностранных военных и оружия массового поражения.

Кроме того, представители Москвы потребовали немедленного признания Киевом российскими четырех захваченных Россией регионов в своих административных границах — Крыма, а также Луганской, Донецкой и Херсонской областей. В противном случае члены российской делегации пригрозили захватом еще двух украинских регионов — Сумской и Харьковской областей.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Киев обменяются условиями завершения войны, но содержание российских требований раскрывать отказался.

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Требования Кремля расходятся с условиями мирного плана американского Белого дома, согласно которому урегулирование российско-украинского конфликта должно начинаться с прекращения огня. К тому же в плане США говорится о признании Крыма российским только с американской стороны, напоминает «Агентство».

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на «цинизм» Путина в отношении Украины. Он отметил, что предложения США о прекращении огня «не были соблюдены Путиным и его армией».