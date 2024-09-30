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Общество

Тарифы ЖКХ вырастут вдвое больше обещанного

21:18 30.09.2024

Тарифы ЖКХ увеличатся в среднем на 11,9% в июле 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на ближайшие три года.

Как пишет издание, документ внесли в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025-2027 годы. Так, плата за использование газа вырастет на 10,3%, а за электроэнергию — на 12,6%.

В документе также сказано, что в 2026 году тарифы ЖКХ планируют повысить на 5,4%, а еще через год — на 4,8%. В этом году плата за услуги ЖКХ уже выросла в среднем почти на 10%. При этом предыдущее повышение стоимости услуг произошло на семь месяцев раньше запланированного срока. Тогда рост тарифов объяснили тем, что коммунальная инфраструктура нуждается в обновлении, а индексация последних лет была ниже уровня инфляции.

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В пресс-службе Минстроя заявили, что рост тарифов ЖКХ происходит «с учетом изменения стоимости ресурсов и технологического обновления коммунальных объектов». Во внесенном в Госдуму документе сказано, что повышение стоимости услуг ЖКХ принесет дополнительные 1,5% к выручке, что позволит реализовать инвестиционные программы и обновить коммунальную инфраструктуру.

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В свою очередь, телеграм-канал «Твердые цифры» подчеркивает, что годом ранее индексация тарифов ЖКХ планировалась на уровне 5,7%. Так, стоимость электроэнергии в 2025 году должна была вырасти лишь на 6%.

Ранее The Bell обратил внимание, что, согласно проекту бюджета, в будущем году расходы на содержание Владимира Путина и его администрации вырастут более чем на четверть и составят 31 миллиард рублей.

Кроме того, как пишут «Важные истории», расходы на национальную оборону в 2025 году вырастут на четверть и составят 13,5 триллионов рублей — это почти половина расходов бюджета.

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