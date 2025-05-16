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Политика

СМИ: ЕС подготовил «карательный ответ» на отказ Путина приехать в Стамбул

2 минуты чтения 10:25

Власти ЕС на шестом саммите Европейского политического сообщества в Албании обсуждают введение новых мер в отношении России после того, как Владимир Путин не прилетел на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники.

Так, по словам двух дипломатов, чьи имена не называются, среди обсуждаемых вариантов введение полноценного торгового эмбарго или так называемых «сокрушительных санкций». Речь идет о законопроекте, разработанном в США конгрессменами от Республиканской и Демократической партий, инициатором которого выступил один из ближайших соратников Трампа сенатор Линдси Грэм. 

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Документ предполагает, в частности, введение 500% импортных пошлин на товары из стран, которые закупают любую продукцию из России, в случае если Москва откажется от мирной сделки по Украине.

О введении новых санкций в случае, если Москва откажется от предложенного Киевом перемирия или Владимир Путин откажется от участия в переговорах в Стамбуле, европейские лидеры предупреждали несколькими днями раньше.

Источники издания также рассказали о скептическом отношении некоторых европейских представителей к попыткам заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе введения новых санкций против России. При этом собеседники Politico отметили, что европейские страны готовы продвигать собственный масштабный пакет новых санкций без американского участия.

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