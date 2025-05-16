Заваливших экзамен по русскому детей мигрантов предложили высылать из России

Детей мигрантов, которые три раза не смогли пройти тест на знание русского языка для обучения в российских школах, предложили выслать из страны. Такой позиции придерживается глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — сказал Нилов в интервью ТАСС.

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Ранее, как пишет агентство, Нилов рассказал о разработанном им законопроекте, в котором срок прохождения детьми мигрантов тестирования на знание русского языка ограничен двумя годами.

«Мы видим печальную статистику, когда из тысячи детей 30 детей сдали тест. Одни не имеют права легального нахождения в России, другие не смогли заполнить документы, третьи не смогли сдать тест», — сказал Нилов, обвинив детей иностранцев в том, что они «оттягивают внимание учителей» и «понижают уровень образования российских детей».

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Нилов считает, что российские дети «не могут сдать ЕГЭ и ОГЭ», так как преподаватели большую часть времени посвящали «подтягиванию тех, кто не способен учиться».

С 1 апреля в России вступил в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов до сдачи экзамена по русскому языку. В сентябре прошлого года плохо владеющих русским языком детей в Минпросвещения сравнили с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Тогда же СМИ писали, что министерство просит руководство государственных школ и дошкольных учреждений ограничить число не знающих русского детей до трех человек в классе или группе.