СМИ: российским школам и детсадам рекомендовали ограничить число детей-иностранцев

Министерство просвещения России просит руководство государственных школ и дошкольных учреждений ограничить в классах и группах количество детей-иностранцев, плохо владеющих русским языком, до трех. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на методические рекомендации, которые ведомство разослало по регионам.

В документе говорится, что эта мера носит лишь «целевой ориентир», а не запрет на обучение. При этом детей, плохо владеющих русским языком, Минпросвещения сравнило с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

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«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — сказано в рекомендациях ведомства.

Минпросвещения также попросило руководство школ и детсадов, чтобы в классах и группах стремились сохранять равное количество детей между параллелями.

Как пишут «Известия», такие ограничения в российских образовательных учреждениях были приняты после того, как в ведомство обратились депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Они попросили, чтобы Минпросвещения ввело ограничения в 10% от численности класса для детей-иностранцев.

«Министерство просвещения поддержало наши предложения. Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся», — заявила «Известиям» зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она считает, что если доля детей-иностранцев в классе или группе превышает 10%, они, якобы, начинают общаться преимущественно в рамках своей этнической группы, что по ее словам, негативно отражается как на учебном процессе, так и на социальной атмосфере.

По словам президента образовательной корпорации «Синергия» Вадима Лобова, прежде чем попасть в школу ребенок-иностранец должен проходить интенсив по изучению русского языка. С подобным предложением ранее выступал и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, назвав детей-иностранцев, плохо владеющих русским языком «агрессивными».

«Если таких ребят достаточно много, то еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс <...> Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объем финансирования», — заявлял он.

В январе Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных учреждениях.

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