В Берлине пройдет концерт памяти Навального

Команда Алексея Навального анонсировала концерт памяти политика, который пройдет 28 июня в Берлине. Всю прибыль от продажи билетов соратники Навального собираются направить на помощь политическим заключенным. На концерте в Uber Eats Music Hall выступят певица Гречка, дуэт АИГЕЛ и «секретный хедлайнер», которого организаторы назовут позднее.

Также на концерте планируется вручение первой премии имени Навального. Юлия Навальная объявила о ее учреждении 16 февраля, в годовщину гибели оппозиционера. Она будет вручаться молодым политикам за запуск «ярких низовых инициатив».

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Дополнительно организаторы предлагают добавить в билет просмотр оскароносного документального фильма «Навальный» и его обсуждение с Юлией Навальной и главой отдела расследований ФБК Марией Певчих. Также Навальная будет ставить автографы на автобиографии Навального «Патриот».

Навальная сообщает, что ФБК организует специальные автобусы в Берлин из крупных европейских городов. Также команда Навального планирует провести прямую трансляцию концерта на YouTube.

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В прошлом году концерт, приуроченный ко дню рождения Навального 4 июня, состоялся в Берлине в том же зале. Юлия Навальная объявила, что ФБК собрал с продажи билетов два с половиной миллиона рублей и направил их на помощь политическим заключенным.

В Москве просмотр прошлого прямого эфира с концерта памяти Навального сорвали силовики. По данным «ОВД-Инфо», молодежное отделение партии «Рассвет» организовало акцию памяти политика в лофте на Электрозаводской. Силовики задержали около 30 человек.