Силовики сорвали вечер памяти Навального в Москве

Полиция сорвала вечер памяти Алексея Навального, который проходил в лофте на Электрозаводской в Москве. Об этом сообщает Sota.

По информации издания, в лофте собрались участники молодежного отделения партии «Рассвет». Они смотрели трансляцию с концерта в Берлине, который проходит 4 июня в честь дня рождения оппозиционера.

Судя по опубликованным кадрам, в лофт пришли несколько человек в масках. По данным «ОВД-Инфо», они задержали 30 человек, которые находились в помещении. Их удерживали внутри, досматривали их сумки и проверяли паспорта, а также отводили на опросы в соседнюю комнату.

Sota пишет, что в итоге силовики переписали у собравшихся данные документов, после чего всех отпустили. По информации издания, полицейские пришли на вечер памяти Навального после доноса провластного движения SERB.

4 июня Алексею Навальному должно было исполниться 48 лет. В этот день в разных городах России прошли акции в его честь. Полиция задерживала людей, которые приходили возлагать цветы к памятникам жертвам политических репрессий. По данным «ОВД-Инфо», нескольких человек задержали на Борисовском кладбище в Москве, где похоронен Навальный.

Памятные акции также состоялись в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Милане, Буэнос-Айресе и других городах. В Берлине проходит концерт памяти Навального, на котором выступают «Порнофильмы», «Каста», Noize MC и «Аигел». Трансляция мероприятия идет на ютуб-канале «Навальный LIVE».

О гибели Алексея Навального стало известно 16 февраля. Он умер в одной из самых отдаленных российских колоний — ИК-3 в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе.

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