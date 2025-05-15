Доля расходов россиян на еду увеличилась до рекордной за пять лет

Величина доли затрат россиян на покупку еды среди других расходов выросла до рекордных за пять лет показателей и в апреле 2025 года достигла 34,6%. Об этом сообщает исследовательский центр «Ромир».

После начала российского вторжения в Украину близкое значение этого показателя наблюдалось в декабре 2022 года, тогда россияне потратили на еду 34,5% от общей доли месячных затрат. За всю историю измерения этих данных «Ромир» фиксировал долю трат на еду выше нынешнего показателя только в апреле 2020 года, тогда россияне потратили на продукты 37% от своих расходов.

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Исследователи отметили, что показатель их индекса отражает уровень благосостояния российских семей. Когда семья становится богаче, доля расходов на еду снижается — люди начинают тратить больше средств на непродовольственные товары и услуги.

По данным опроса социологической службы «Левада-центр» за декабрь 2024 года, доля россиян, тратящих на еду почти весь свой доход, составила 10%, около двух третей поступивших средств потратили на продукты еще 16% опрошенных. 37% россиян тратят на покупку еды около половины своих доходов.

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Согласно методологии расчетов ООН, как отмечает издание The Moscow Times, к богатым странам относятся государства, в которых люди тратят на еду менее 20% от общей суммы своих расходов, для обеспеченных стран этот показатель не должен превышать 30%.

Ранее СМИ сообщили, что три четверти россиян недовольны размером своей зарплаты, почти половина опрошенных пожаловалась на ухудшение своего материального положения по сравнению с прошлым годом. Лишь 25% заключили, что уровень их дохода позволяет покрывать все необходимые для жизни траты. В среднем жителям России до комфортного уровня жизни не хватает 20 тысяч рублей ежемесячно.