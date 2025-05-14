Большинство россиян недовольны своими зарплатами

Три четверти россиян недовольны своими зарплатами, а почти половина пожаловались на ухудшение материального положения по сравнению с прошлым годом. Это следует из результатов опроса Anderida Financial Group, с которыми ознакомилась «Газета.ру».
Так, только 25% опрошенных заявили о том, что их уровень дохода позволяет им покрывать все необходимые для жизни затраты. О том, что финансовое положение в этом году стало хуже, рассказали 47% респондентов. Еще 40% опрошенных утверждают, что их доходы не изменились, а 13% — что их доходы выросли по сравнению с 2024 годом.
В результатах опроса сказано, что в среднем россиянам для комфортной жизни не хватает около 20 тысяч рублей ежемесячно: 21% респондентов назвали сумму в 15 тысяч рублей, 23% опрошенных — менее 20 тысяч рублей, а остальные — более 20 тысяч рублей.
Чаще всего люди, которые довольны своей зарплатой, проживают в Москве, Томской области, Татарстане и Приморском крае. Почти треть тех, кого не устраивает уровень дохода, в качестве решения этой проблемы видят поиск подработки. Еще 15% респондентов надеются на повышение текущей зарплаты, 25% думают о том, чтобы взять взаймы, а 10% рассчитывают на доходы от вкладов или сдачи недвижимости в аренду.
Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян о том, насколько они готовы отказаться от наличных денег. Выяснилось, что только 14% опрошенных готовы полностью перейти на безналичный расчет. Нежелание отказываться от наличных респонденты объяснили тем, что не везде есть возможность оплаты картой, а также любовью к «звону монет и шелесту купюр».