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Общество

Трамп назвал «Оземпик» «уколом для жирдяев» и усомнился в его эффективности

2 минуты чтения 08:45 | Обновлено: 09:08

Президент США Дональд Трамп не считает препарат от диабета «Оземпик» эффективным средством для снижения веса. Об этом он заявил в интервью Fox News.

В качестве примера американский президент рассказал о своем «очень умном, очень богатом» друге, который страдает от лишнего веса. «Он покупал в Лондоне что-то, наверное “Оземпик”. Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно», — сказал Трамп, не назвав имя человека, о котором говорил. 

При этом он отметил, что в Лондоне «Оземпик» стоил в 15 раз меньше, чем в США.

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«Оземпик» изначально разрабатывался для лечения диабета второго типа, однако оказалось, что содержащиеся в нем действующее вещество семаглутид снижает аппетит у пациентов из-за чего  препарат стал популярным средством для похудения. 

Согласно исследованию Американской медицинской ассоциации, которое было опубликовано в начале апреля этого года, американцы потратили на препараты с семаглутидом более 70 миллиардов долларов.

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В мае стало известно, что препараты для похудения на основе семаглутида, в частности «Оземпик», могут вызывать сухость во рту, которая повышает риск возникновения кариеса, а также эрозии эмали. Об этом писало издание The Independent, ссылаясь на опрошенных стоматологов. 

Так, пациенты, принимающие такие препараты, жаловались на боль при приеме холодной, горячей или сладкой пищи, а в поисковиках росло число запросов — «оземпиковые зубы». 

В России аналог «Оземпика» в 2023 году выпустила компания «Герофарм». Кроме того, свои препараты на основе семаглутида также выпустили «Промомед» и «ПСК Фарма». В 2024 году продажи средств для похудения принесли российским компаниям в общей сложности почти 10 миллиардов рублей.

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