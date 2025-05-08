Стоматологи рассказали о возможном воздействии «Оземпика» на зубы

Препараты для похудения, в том числе «Оземпик», способны вызывать излишнюю сухость во рту, повышающую риск кариеса и эрозии эмали, сообщила The Independent со ссылкой на опрошенных журналистами стоматологов. Люди, принимающие препараты для похудения на основе семаглутида, порой жалуются на болезненные ощущения от холодной, горячей или сладкой пищи, а в поисковиках растет число поисковых запросов «оземпиковые зубы», сообщает издание.

Хирург-травматолог, ортопед и директор по образованию и тренингам компании Screen My Bones Дуг Лукас в разговоре с журналистами назвал «пугающей» возможную связь приема семаглутида с ухудшением состояния костей и скелетной мышечной ткани. Однако исследования действия «Оземпика» и подобных препаратов находятся в зачаточном состоянии, и долгосрочные последствия еще предстоит установить, пишет The Independent.

«Отсутствуют долгосрочные данные о влиянии подобных препаратов на состояние зубов, поэтому преждевременно рассматривать “оземпикацию полости рта” как нечто определенное», — сказал журналистам научный консультант Британской ассоциации стоматологов Правин Шарма.

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Употреблявшие препараты на основе семаглутида люди отмечают у себя довольно распространенный побочный эффект — ксеростомию, сухости во рту, говорит врач.

«Слюна играет жизненно важную роль в поддержании здоровья наших зубов и десен, поэтому уменьшение выделения слюны теоретически способно оказывать пагубное воздействие на ротовую полость», — сказал Шарма.

Косметический стоматолог и основатель лондонской клиники Smile Тим Брэдсток-Смит рассказал, что все больше его пациентов обращаются к препаратам вроде «Оземпика», и он видит у них «новый набор факторов, влияющих на здоровье полости рта и лица, которые обычно называют “оземпиковый рот” и “оземпиковое лицо”».

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До сих пор в клинике наблюдались только «легкие оральные симптомы», но некоторые принимающие семаглутид пациенты жаловались на сухость во рту, изменение вкусовых ощущений и повышенную рецессию десен или чувствительность зубов, сказал стоматолог.

«Хотя сам по себе препарат непосредственно не вреден для зубов, побочные эффекты, особенно сухость во рту, могут увеличить риск кариеса, эрозии эмали и заболеваний десен, если их не лечить должным образом», — добавил Брэдсток-Смит.

Еще один стоматолог Софина Ахмед сообщила, что многие люди, принимающие инъекции для похудения, сообщают о болезненности при употреблении холодной, горячей и сладкой пищи. «При неправильном лечении это может привести к эрозии эмали или опусканию десны, делая зубы более чувствительными», — сказала Ахмед.

Быстрая потеря веса и жировых отложений на щеках может влиять на зубные протезы или виниры, приводя к долговременным функциональным и косметическим проблемам с зубами, добавила стоматолог.

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Стоматолог-гигиенист Энн Саймонс сообщила журналистам, что «нет достаточных доказательств того, что препараты на основе семаглутида вроде «Оземпика» или «Вегови» имеют прямое отношение к здоровью полости рта». Тем не менее они могут иметь косвенные побочные эффекты. Саймонс посоветовала принимающим препараты для похудения людям проконсультироваться со стоматологом.

Данные Google Trends показывают, что количество запросов «оземпиковые зубы» за последнюю неделю почти удвоилось, пишет The Independent.

Согласно исследованию Американской медицинской ассоциации, расходы американцев на препараты с семаглутидом, имитирующие действие снижающего уровень сахара в крови природного гормона (глюкагоноподобный пептид-1), достигли 71 миллиарда долларов.