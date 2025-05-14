Россиянина осудят за пытки и убийство двух подростков почти 20 лет спустя

Следственный комитет в Забайкальском крае завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Читы, имя которого не называется. Его обвиняют в убийстве двух человек, совершенном по предварительному сговору (п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщается в телеграм-каналах забайкальских СК и прокуратуры.
По версии следствия, в 2006 году мужчина занимал должность главы администрации сельского поселения. Тогда он вместе с двумя соучастниками до смерти запытал двух подростков, которых заподозрили в краже. «Юношей избивали металлической арматурой и другими предметами, а одному из них, пытая, зажали руку в металлические тиски. Когда подростки признались в краже, их убили», — говорится в заявлении СК.
Отмечается, что преступление было раскрыто еще в 2014 году. Два года спустя двух фигурантов, 45-летнего Александра Гуриненко и 32-летнего Романа Реутова, приговорили к 18 и 17 годам колонии строгого режима соответственно. В пресс-релизе СК сказано, что в деле был еще один потерпевший, который остался жив. Он не сознался в краже, и его отпустили, запретив рассказывать о произошедшем. Сообщается, что родственники одного из обвиняемых угрожали потерпевшему убийством и требовали изменить показания, на которых основывалось обвинение.
При этом третьему фигуранту дела удалось скрыться. Его задержали и отправили под арест в 2025 году. СК отмечает, что все это время обвиняемый скрывался в Бурятии и занимался неофициальными подработками.
По данным СК, мужчина не признал свою вину, однако следователи собрали доказательную базу. Дело передано в суд, фигуранту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.