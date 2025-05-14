Правые блогеры начали активно критиковать Трампа

Правые блогеры, ранее поддерживавшие политику президента США Дональда Трампа и его избирательную кампанию, начали активно критиковать его решения. Некоторые из них, как отмечает Politico, оказывают значительное влияние на политику Белого дома. Об этом также сообщают Axios и The Economist.

Ранее журналисты The Guardian назвали поддержку Трампа правыми блогерами из представителей направления «маносферы» одним из факторов, серьезно повлиявших на его победу во время президентских выборов 2024 года. Они помогли политику получить одобрение молодых мужчин-зумеров, которых ранее считали аполитичными.

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Правые блогеры, которых Axios называет активными сторонниками идеологии Трампа MAGA, начали активно критиковать его решение принять в дар роскошную версию самолета Boeing 747-8 от властей Катара. Бен Шапиро, Лора Лумер и Марк Левин намекнули на связь властей этой страны с исламскими террористическими группировками и призвали Трампа отказаться от подарка.

Шапиро также заявил, что не поддерживает криптовалютные проекты Трампа, потому что они могут спровоцировать обвинения в торговле влиянием. «Я думаю, если мы поменяем имена на Хантера Байдена и Джо Байдена, мы все будем нервничать. Если вы хотите, чтобы президент Трамп добился успеха, такого рода дерзкие вещи должны прекратиться», — заявил Шапиро.

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При этом, как отмечают журналисты, Лора Лумер считается фигурой, которая повлияла на решение Трампа уволить несколько чиновников из совета национальной безопасности из-за сомнений в их лояльности. Президент признавал, что она «рекомендовала ему определенных людей для работы», и называл ее патриотом. Марк Левин, как сообщает Politico, является членом консультативного совета Министерства внутренней безопасности США.

Другой политический комментатор, Ричард Ханания, которого The Economist называет «влиятельным голосом правых», раскритиковал Трампа за попытку вмешаться в деятельность университетов. Он отметил, что поддерживал решения президента по отмене программ DEI, но сейчас считает, что действия Белого дома все больше напоминают попытку внедрить собственную картину мышления в качестве обязательной с помощью действий, которые могут иметь признаки превышения полномочий.

«Гарвард как частный университет волен быть настолько либеральным и антитрамповским, насколько ему хочется», — отмечает Ханания, комментируя требования Белого дома к руководству университета. Он считает, что Трамп на самом деле пытается идеологизировать систему американского образования, и называет эти действия даже более радикальными, чем нормы DEI.