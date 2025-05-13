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Жерара Депардье признали виновным в сексуализированном насилии

2 минуты чтения 11:48 | Обновлено: 12:36

Суд во Франции признал актера Жерара Депардье виновным в сексуализированном насилии против двух женщин, выдвигающих против него обвинения. Актера приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает BFMTV.

Суд также постановил включить Депардье в реестр лиц, совершивших преступления на сексуализированной почве, и обязал его пройти лечение у психолога. Оглашение приговора проходило в отсутствие 76-летнего актера. Отмечается, что при вынесении решения суд принял во внимание его возраст, состояние здоровья и оспариваемые факты.

По данным телеканала, Депардье также обязан выплатить пострадавшим по 1 тысяче евро.

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В конце марта прокуратура просила назначить Депардье 18-месячный условный срок, штраф в размере 20 тысяч евро, а также выплаты пострадавшим компенсации. Кроме того, обвинение запрашивало у суда лишения его права баллотироваться на выборах в течение двух лет.

Обвинения против Депардье выдвинули 54-летняя художница-постановщица Амели и 34-летняя ассистентка режиссера Сара, которые работали вместе с ним на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Амели утверждала, что 10 сентября 2021 года Депардье сначала делал ей резкие замечания, затем «схватил с жестокостью» и «трогал талию, живот и грудь», пока его не прервали охранники. Женщина подала жалобу против актера в парижскую прокуратуру на «сексуализированное насилие, домогательства и сексистские оскорбления».

Сам Депардье ранее заявил, что схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться, однако, в ходе расследования он так и не подтвердил этот факт, пишет телеканал. Актер отрицает свою вину и утверждает, что не понимает сути сексуализированного насилия.

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В общей сложности против Депардье подали шесть исков о насилии и домогательствах, два из которых были закрыты из-за истечения срока давности. По информации агентства «Франс Пресс», актер также стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Кроме того, следствие предполагает, что с 2013 года он имел фиктивное место жительства в Бельгии.


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