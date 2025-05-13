СМИ: иностранные геймеры стали «секретным оружием» Украины против России

Иностранцы с большим игровым опытом стали «секретным оружием» Украины в войне против России, сообщает медиа New York Post со ссылкой на информацию, полученную от украинских военных.

Журналисты утверждают, что в последние несколько месяцев в соединения ВСУ приезжают добровольцы из США, Великобритании, Канады, Австралии и Франции. Из-за геймерского опыта они уже после трех недель подготовки могут стать «первоклассными» операторами беспилотников.

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Источники New York Post отмечают, что многие из иностранных добровольцев имеют украинские корни и приехали помочь Украине, не имея других полезных в условиях боевых действий навыков. Прошедшие трехнедельный курс подготовки затем направляются на дополнительную программу, продолжительность которой вдвое больше. Это нужно для того, чтобы отсеять тех, кто не сможет выполнять задачи в условиях войны.

Военный Олег Грабовый, с которым пообщались журналисты, утверждает, что навык ловкого обращения с игровыми контроллерами напрямую влияет на то, сможет ли человек стать эффективным оператором дронов. Грабовый утверждает, что сейчас в Украину приезжают молодые иностранцы 18-20 лет, которые считают, что «их правительство бросило Украину».

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Ранее СМИ сообщали, что правительство Украины придумало балльную систему для операторов дронов, идея которой строится на ассоциации с баллами из компьютерных игр. Цел ее введения — повысить эффективность действий военных. За каждое подтвержденное нанесение урона технике или живой силе противника оператор дрона будет получить очки, для этого ему нужно будет загрузить запись в специальную систему.

В дальнейшем операторы смогут обменивать очки на новые дроны. Власти Украины, как отметили журналисты, не успевают поставлять новые беспилотники на фронт и теперь им приходится перестраивать логистику для решения этой проблемы.