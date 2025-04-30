В Украине ввели балльную систему для военных

Украинские власти внедряют в вооруженных силах страны новую систему для повышения эффективности ведения боевых действий, она вдохновлена механизмом начисления очков в видеоиграх, сообщает издание Politico.

Бонусная система программы «Армия дронов» будет вознаграждать операторов беспилотников за каждое подтвержденное попадание по технике и живой силе противника — 40 очков за уничтожение танка, 20 за урон, до 50 за уничтожение мобильной ракетной системы и 6 за убийство солдата. За полученные баллы можно будет покупать дроны, разработку подтвердил вице-премьер страны Михаил Федоров.

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Для начисления баллов оператор должен загрузить видеозапись с подтверждением успешной атаки в военную систему связи Delta. Федоров рассказал, что «Армия дронов» получит интеграцию с новым онлайн-маркетом Brave 1 Market, который будет отвечать за обмен баллов на экипировку. Politico отмечает, что оплачивать дроны и их доставку на фронт будет правительство Украины. Оператору понадобится 43 балла, чтобы заказать дрон «Баба-Яга».

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Журналисты отмечают, что с помощью балльной системы власти планируют повысить эффективность ВСУ, а также сгладить бюрократические сложности, возникающие при закупке беспилотников. Покупки через Brave 1 позволят обращаться напрямую к производителям техники. Загружающие видео для получения баллов операторы помогут командованию получать актуальную информацию о ситуации на фронте.

Politico отмечает, что на данный момент 90 процентов военных БПЛА набрали очки, а правительству Украины приходится перестраивать логистику, чтобы успевать доставлять в ВСУ новые дроны. «Они начали убивать так быстро, что Украина не успевает доставлять новые беспилотники», — рассказал Федоров.