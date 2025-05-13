Один из крупнейших операторов визовых услуг свернет работу в России

Оператор визовых услуг TLScontact сворачивает свою деятельность в России. Визовые услуги будет оказывать другой оператор VFS Global, обратил внимание телеграм-канал «Улететь».

По его данным, сейчас у оператора есть более 140 филиалов по всему миру. При этом в России TLScontact перестанет работать с июля этого года — на сайте визового центра сказано, что после 30 июня он перестанет принимать документы на визу в Швейцарию. Забрать паспорта с уже одобренной визой можно будет до 30 июля этого года. После этой даты паспорта отправят в консульство. Если до закрытия визового центра решение по визе принято не будет, консульство Швейцарии будет связываться с заявителями напрямую.

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В марте этого года TLScontact передал VFS Global обязанности по приему биометрических данных для виз в Австралию. Заявки на визу в эту страну уже обрабатывал VFS Global, однако с 2023 года TLScontact занимался биометрией.

В декабре прошлого года визовые центры Великобритании также сменили оператора с TLScontact на VFS Global. Несколько лет назад оператора сменила Бельгия.

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«TLScontact не выдержал конкуренцию со стороны VFS Global, все страны, которые он обслуживал, перешли к VFS. Филиалы визового центра были в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске», — пишет «Улететь».

Ранее стало известно, что Франция перестала признавать российские небиометрические загранпаспорта. Исключение сделали только для детей до 15 лет. Утверждалось, что запрет ввели 14 апреля. В связи с этим французские пограничники перестали принимать визы, которые россияне получили в пятилетние паспорта после 3 мая.