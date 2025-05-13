Ночным клубам предложили пускать посетителей по биометрии

Технология подтверждения возраста по биометрии при проходе в ночные клубы может быть внедрена в случае соответствующего интереса участников отрасли. Об этом, как передает РИА «Новости», заявили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы.

«На сегодняшний день предложения о реализации сервиса подтверждения возраста для прохода в ночные клубы не поступали», — уточнили там , добавив, что готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры.

При этом в ЦБТ отметили, что методы биометрической идентификации могут применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом.

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Также там сообщили, что в высокой степени готовности находится сервис подтверждения возраста по биометрии при продаже товаров в офлайне. По словам представителей ЦБТ, до конца текущего года сервис будет внедрен на кассах самообслуживания одной из крупнейших торговых сетей в России.

Также в ЦБТ прорабатывают возможность использования биометрии для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков в вендинговых аппаратах.

«Важно отметить, что в любом сценарии биометрия выступает в качестве альтернативного способа идентификации. Гражданин всегда может выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии», — уточнили в пресс-службе.

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Летом прошлого года власти Испании объявили о намерении ввести специальные «порнопаспорта» для получения в интернете доступа к контенту для взрослых. Для этого предполагается использовать специальное приложение, с помощью которого пользователь сможет подтвердить, что является совершеннолетним.