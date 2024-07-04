Испания введет «паспорта» для просмотра порно

Правительство Испании намерено ввести «порнопаспорта», чтобы ограничить несовершеннолетним доступ к порно. Об этом сообщает Politico.

Чтобы получить доступ к порно, пользователь должен будет с помощью специального приложения «Цифровой кошелек Beta» (Cartera Digital Beta) подтвердить, что ему исполнилось 18 лет.

«Если вы используете Telegram и обмениваетесь контентом для взрослых, Telegram имеет возможность обратиться в наше приложение и проверить, достигли ли вы совершеннолетия», — рассказала Кармен Кабанильяс, генеральный директор по вопросам управления в Министерстве цифровой трансформации.

После проверки пользователи получат 30 сгенерированных «порнокредитов» сроком действия в один месяц, что позволит им получить доступ к контенту для взрослых. «Энтузиасты смогут запросить дополнительные кредиты», — отмечает Politico.

При регистрации в приложении, как утверждает испанское издание El País, клиент должен ввести номер DNI — национального удостоверения личности. РБК со ссылкой на издание Eldiarioar пишет, что для подтверждения личности также можно использовать систему электронной идентификации Cl@ve, цифровой сертификат и другие способы, официально признанные государством.

Правительство Испании уверяет, что «порнопаспорта» смогут обеспечить защиту данных — действия пользователей в интернете будет сложно отследить.

Систему планируют ввести к концу лета этого года, при этом ее использование будет добровольным. Как пишет Politico, онлайн-платформы могут пользоваться и на другими методами проверки возраста, чтобы отсеивать несовершеннолетних зрителей.

Politico отмечает, что нововведения в Испании опережают принятие Евросоюзом аналогичного закона о запрете доступа к порно несовершеннолетним. Этот закон должен вступить в силу в 2027 году.

«Мы действуем на опережение и просим платформы делать то же самое, поскольку того требуют обстоятельства», — рассказал министр цифровой трансформации Хосе Луис Эскрива.

El País пишет, что наряду с Испанией Франция, Германия и Великобритания также пытаются разработать аналогичные программы контроля.

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