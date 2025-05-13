Россиянка стала одной из самых популярных моделей на Pornhub

Организаторы премии Pornhub Awards опубликовали на своем сайте список победителей этого года. В номинации «Самая популярная любительская модель» победила Sweetie Fox — россиянка по имени Дарья из Екатеринбурга.

На данный момент на Дарью подписано два с половиной миллиона человек. Всего в премии было представлено более 40 номинаций. Отмечается, что это не первая премия, которую выиграла Дарья. Так, в прошлом году она стала самой популярной моделью в январском рейтинге Pornhub, а в 2022 году — «любимой косплей-исполнительницей».

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«Некоторые зрители приходят на косплей, в то время как другие ценят больше повседневный контент. Для меня главное — уметь маневрировать между этими областями, оставаясь гибким и не ограничивая себя каким-то одним стилем», — рассказала модель в одном из своих интервью. Она начала сниматься в видео для взрослых в возрасте 18 лет. В прошлом году она также получила «порно-Оскар» — премию журнала AVN — и стала первой российской порноактрисой, которая снялась для обложки журнала.

В марте 2023 года стало известно, что на Pornhub разместили рекламу службы в ЧВК Вагнера. «Мы самая охуенная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК Вагнера», — говорилось в видеоролике на сервисе.

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Ранее в Великобритании распространение порно связали с увеличением числа случаев сексуализированного насилия над детьми. Утверждалось, что в стране более 800 тысяч преступников, которые могут представлять опасность для детей, находятся на свободе, а к тюремным срокам приговаривают лишь 20% тех, чье взаимодействие с незаконным контентом было доказано.