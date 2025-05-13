МВД будет игнорировать отправленные с иностранной электронной почты обращения

С 23 мая в России изменятся правила подачи электронных обращений в МВД. Теперь для этого потребуются идентификация на «Госуслугах» и российская электронная почта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Новые правила закреплены в ведомственном приказе об особом порядке направления электронных обращений в МВД России или его подразделения. Согласно документу, заявитель должен пройти идентификацию и аутентификацию в системе ЕСИА с использованием подтвержденной учетной записи. Кроме того, адрес электронной почты, указанный заявителем для обратной связи, должен быть зарегистрирован в российской доменной зоне.

В настоящее время для отправки обращения в МВД России или его подразделения достаточно пройти регистрацию на портале «Госуслуг».

Тайные знаки верховного куколда Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу Политика 5 минут чтения

Ранее в российской киберполиции напомнили о ключевых данных, которые категорически нельзя сообщать третьим лицам. К ним относятся данные банковских карт, SMS и push-уведомления с кодами, паспортные сведения, ИНН, СНИЛС, адрес проживания и другие персональные данные.

В начале мая МВД предупредило о мошенниках, рассылающих поддельные квитанции на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения. В фальшивых документах присутствуют фотографии якобы зафиксированных нарушений в автоматическом режиме, а письма приходят на электронную почту от имени ГИБДД с информацией о правонарушении и назначенном штрафе.

До этого ведомство сообщило о похожей схеме мошенничества — рассылке писем с требованием оплатить якобы просроченные платежи за коммунальные услуги. В таких письмах злоумышленники использовали фальшивые счета и угрожали штрафами или отключением услуг, чтобы заставить получателей перевести деньги.

Мое детство было адом Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой Общество 16 минут чтения

По данным Центробанка, в 2024 году мошенники украли с банковских счетов россиян 27,5 миллиардов рублей, что на 75% больше по сравнению с 2023 годом и стало рекордным показателем за все время ведения статистики. При этом банки вернули пострадавшим менее 10% утраченных средств, зафиксировав предотвращение похищений на сумму 13,5 триллиона рублей.

Самыми быстрорастущими каналами мошеннических операций Центробанк назвал дистанционное банковское обслуживание и систему быстрых платежей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банки могут занижать статистику, поскольку многие случаи переводов осуществляются по инициативе клиента, даже если он был обманут.



