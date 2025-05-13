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Общество

МВД будет игнорировать отправленные с иностранной электронной почты обращения

2 минуты чтения 16:56

С 23 мая в России изменятся правила подачи электронных обращений в МВД. Теперь для этого потребуются идентификация на «Госуслугах» и российская электронная почта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. 

Новые правила закреплены в ведомственном приказе об особом порядке направления электронных обращений в МВД России или его подразделения. Согласно документу, заявитель должен пройти идентификацию и аутентификацию в системе ЕСИА с использованием подтвержденной учетной записи. Кроме того, адрес электронной почты, указанный заявителем для обратной связи, должен быть зарегистрирован в российской доменной зоне. 

В настоящее время для отправки обращения в МВД России или его подразделения достаточно пройти регистрацию на портале «Госуслуг».

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В начале мая МВД предупредило о мошенниках, рассылающих поддельные квитанции на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения. В фальшивых документах присутствуют фотографии якобы зафиксированных нарушений в автоматическом режиме, а письма приходят на электронную почту от имени ГИБДД с информацией о правонарушении и назначенном штрафе.

До этого ведомство сообщило о похожей схеме мошенничества — рассылке писем с требованием оплатить якобы просроченные платежи за коммунальные услуги. В таких письмах злоумышленники использовали фальшивые счета и угрожали штрафами или отключением услуг, чтобы заставить получателей перевести деньги.

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Самыми быстрорастущими каналами мошеннических операций Центробанк назвал дистанционное банковское обслуживание и систему быстрых платежей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банки могут занижать статистику, поскольку многие случаи переводов осуществляются по инициативе клиента, даже если он был обманут.

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