Мошенники начали рассылать поддельные квитанции на оплату штрафов

Мошенники научились подделывать квитанции на оплату штрафов за нарушения ПДД и рассылают их россиянам, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из МВД.

В фальшивых квитанциях содержатся фото якобы зафиксированных в автоматическом режиме нарушений. Письма приходят на электронные почты жителей России от имени ГИБДД, в их тексте есть информация о совершенном правонарушении и штрафе, который получателю необходимо оплатить.

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Единственное отличие внешне очень похожих на настоящие подделок состоит в банковских реквизитах, по которым следует оплачивать штраф. В графе «получатель платежа» вместо МВД значатся счета в электронных платежных системах «Яндекс.Деньги», «РБКМани» или «QiwiКошелек».

Ранее МВД сообщало о похожей схеме мошенничества с рассылкой писем с требованием оплатить задолженность по просроченным платежам за коммунальные услуги. В тексте жертв пытались убедить в том, что за неуплату им грозит арест имущества. Мошенники предлагали оплатить «штраф» через систему быстрых платежей и обещали скидки, действовавшие «только сейчас и при такой форме оплаты».

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В 2024 году мошенники украли с банковских счетов россиян 27,5 миллиардов рублей, сообщали в Центробанке. Этот показатель превысил данные по 2023 году почти на 75% и стал рекордным за все время ведения статистики. Банки вернули жертвам менее 10% средств, отчитавшись о предотвращении похищений на сумму в 13,5 триллионов рублей. Самыми быстрорастущими каналами мошеннических операций в ЦБ назвали дистанционное банковское обслуживание и систему быстрых платежей.

При этом, как считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, банки искажают эту статистику, сообщая не обо всех случаях похищения средств. «Человек, пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел», — привела пример их аргументации Набиуллина.