Фигурист Илья Авербух назвал 15-летних девушек «уже женщинами»

Фигурист и тренер Илья Авербух в интервью Ксении Собчак прокомментировал начало отношений со своей нынешней женой Лизой Арзамасовой, с которой он познакомился, когда ей было 15 лет, заявив, что тогда она уже была женщиной.

Во время интервью Собчак спросила Авербуха, что он, вероятно, странно должен был себя чувствовать, помня свою жену «еще практически ребенком».

«Ну какой ребенок? 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было», — ответил фигурист. На момент знакомства с Арзамасовой Авербуху было 37 лет.

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