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Политика

СМИ: ЕС ищет способы обойти вето на продление санкций против России

2 минуты чтения 12:23

Власти Евросоюза заняты поиском способа обойти возможное вето Венгрии на продление европейских санкций против России. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники. 

По их словам, одним из таких методом может стать формальная замена санкций, которые, согласно европейскому законодательству, требуют единогласной поддержки членов Евросоюза, на пошлины и меры контроля за движением капитала, требующие лишь большинства голосов членов блока.

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По действующим нормам введенные Евросоюзом после начала российского вторжения в Украину санкции требуют продления единогласным решением стран-членов ЕС каждые полгода. ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России, при этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно грозил воспользоваться правом вето и заблокировать введение ограничений против российского нефтегазового комплекса и ядерной энергетики.

Теперь Евросоюз изучает правовую основу для замены санкций, в частности, на торговые пошлины, введение которых Венгрия в одиночку заблокировать не в состоянии. Также ЕС рассматривает меры на национальном уровне, которые позволили бы удержать замороженные российские активы, большая часть которых находится в Бельгии.

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