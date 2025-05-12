Власти разработают стандарт русской кухни

Минпромторг России создает специальную рабочую группу, которая займется популяризацией русской кухни и разработает соответствующий стандарт. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов, выступая на полях международной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Чекушов посетовал, что понятие термина «русская кухня» отсутствует в России на государственном уровне, тогда как сама кухня, по его словам является неотъемлемой частью культурного наследия страны. «Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики», — подчеркнул замминистра.

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В декабре 2024 года гастрономический портал TasteAtlas опубликовал ежегодный рейтинг лучших национальных кухонь. Первое место в списке заняла греческая кухня, второе и третье — итальянская и мексиканская.

В первую десятку рейтинга также вошли испанская, португальская, турецкая, индонезийская, французская, японская и китайская кухни. На сотом месте рейтинга оказалась кухня Никарагуа.

Русская кухня оказалась в рейтинге на 34 позиции. Лучшими ее блюдами были признаны шашлыки, блины, торт медовик, сырники и хычины — лепешки с начинкой из Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии.

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Тогда же портал опубликовал и антирейтинг худших блюд мира. Возглавил список бразильский жесткий говяжий стейк. На втором месте оказались финские кровяные блинчики, в состав которых вместо молока входит свиная или оленья кровь. Третью строчку в списке занял исландский хаукартль — ферментированное вяленое мясо акулы. Представитель русской кухни в лице холодца занял 64 место в рейтинге.

Как сообщалось, оба списка были составлены на базе более чем 477 тысяч отзывов, оставленных пользователями портала на 15 478 блюд.