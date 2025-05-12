В Госдуме попросили включить отопление в Москве

Депутат Госдумы и член фракции КПРФ Сергей Обухов направил обращение с просьбой о включении отопления в Москве на имя мэра столицы Сергея Собянина, сообщает RTVI со ссылкой на текст обращения.

Обухов ссылается на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о похолодании в европейской части России, в результате которого температура в Москве может опуститься на 4-7 градусов ниже майской нормы. Отопление в Москве начали отключать 6 мая.

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Также Обухов попросил городские власти пересмотреть график отключения горячей воды в домах. Ранее жители Москвы сообщали, что в некоторых районах столицы ее уже отключили, при этом мэрия не опубликовала график перекрытий. Вильфанд, как отмечают журналисты, также допустил и заморозки в отдельных районах страны.

«Вызывает недоумение стремление столичных властей как можно скорее прекратить отопление жилых домов и завершить отопительный сезон. Кроме того, у жителей Москвы вызывают обеспокоенность планы городских властей по отключению в середине мая горячей воды на десятидневный период. Фактически люди остаются в аномально холодный май без тепла и горячей воды», — отмечает в обращении Обухов.

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Депутат просит Собянина возобновить отопление в образовательных и социальных учреждениях, в жилых домах, как сообщает RTVI, он посчитал нужным лишь сдвинуть график отключения горячей воды.

В конце апреля москвичи жаловались на включенное отопление в своих домах и просили коммунальные службы отключить его. СМИ отмечали, что жители российских городов сообщали о повышении температуры в их квартирах до 30 градусов.