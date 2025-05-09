Реестр электронных повесток заработал в России

В России в полноценном режиме заработал сайт Реестрповесток.рф — Единый реестр воинского учета. Ранее на нем была плашка о работе в тестовом режиме, обратил внимание правозащитный проект «Идите лесом», который помогает избежать призыва в российскую армию и дезертировать с войны в Украине.

После запуска сайта осенью прошлого года на нем было указано, что он работает только в трех регионах. «Проводится проверка единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл», — говорилось в плашке. Теперь на сайте можно войти в личный кабинет и проверить наличие повестки, рассказали в правозащитники.

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Как убедился «Холод», на данный момент раздел «Для граждан» недоступен: страница либо открывается с ошибкой, либо не загружается. Раздел «Для организаций» работает стабильно. На нем указано, что для доступа к порталу нужны российские браузеры «Яндекс» или Chromium GOST, а также приложение КриптоПро с расширением КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

«Пока у нас не было обращений от тех, кто получил повестку через этот сайт или столкнулся с автоматическими ограничениями», — добавили в «Идите лесом».

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Ранее на сайте также было указано, что для «обеспечения защищенного соединения» пользователь должен установить российские сертификаты безопасности. «Холод» рассказывал, что их установка может привести к тому, что государство или мошенники смогут получить доступ к персональным данным.

В феврале этого года правозащитная организация «Школа призывника» писала, что московский военкомат фактически подтвердил работу реестра. Тогда суд признал законным штраф, назначенный москвичу за неявку по электронной повестке.