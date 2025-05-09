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Политика

В США пообещали не отдавать России контролируемые Украиной территории

2 минуты чтения 00:42

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал требования России по мирному урегулированию конфликта с Украиной чрезмерными и пообещал, что США не согласятся на передачу под контроль Москвы территорий, которые она не контролирует. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила. А это было одним из пунктов их первоначального мирного плана» — заявил Вэнс.

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Также вице-президент США рассказал, что Белый дом ожидал, что первые российские предложения по мирному урегулированию будут чрезмерными. Вэнс не считает это проблемой — по его мнению, затруднением стало бы недобросовестное ведение переговоров со стороны России. Политик отметил, что если в Вашингтоне увидят признаки подобного поведения, то США могут выйти из переговорного процесса.

Ранее президент США Дональд Трамп повторил свое предложение к России и Украине по прекращению огня на 30 дней. Он считает, что это должно произойти без выдвижения предварительных условий. Трамп призвал обе стороны конфликта к проведению прямых переговоров, в противном случае США могут ввести дополнительные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое согласие на перемирие с Россией и заявил, что Киев готов прекратить огонь на 30 дней «хоть с сегодняшнего дня». Украина, по словам Зеленского, готова к переговорам в любом формате, однако ждет от России полного прекращения огня.

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Владимир Путин объявил перемирие на 9 мая, которое должно действовать в период с 8 по 10 мая. Президент Зеленский критиковал идею объявить перемирие только на 3 дня и называл ее «театральной постановкой для выхода РФ из изоляции». Стороны в первый день действия режима перемирия обменялись взаимными обвинениями в его нарушении.

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