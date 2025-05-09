Лидеры Сербии и Словакии записали видео на фоне Кремля

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал на своей странице в фейсбуке видео, на котором он стоит вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне московского Кремля.

Оба политика прилетели в Россию на парад Победы. «Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навеки!», — подписал видео Вучич.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что Фицо и Вучич столкнулись с трудностями при поездке в Москву. Так, Эстония и Латвия не дали разрешение на то, чтобы самолет президента пролетел в их воздушном пространстве, из-за чего ему пришлось лететь в Россию через Венгрию, Румынию и Грузию. «Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — заявил Фицо.

Самолет Вучича был вынужден совершить посадку в Баку, когда в Москве закрыли воздушное пространство из-за атак беспилотников. Его самолету также не разрешили пролететь через воздушные пространства Литвы и Латвии.

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Кроме того, Вучич заявил в интервью сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину, что его визит в Москву был обусловлен его обещанием Владимиру Путину. «Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал. Но я думаю, что организованный разговор с президентом России о развитии наших двусторонних отношений очень важен для нас, [это] также очень важно», — рассказал президент Сербии.

По данным российских СМИ, всего в параде Победы в этом году должны принять участие лидеры более 20 стран, в том числе Бразилии, Венесуэллы, Армении, Китая и других. ТАСС опубликовал видео, на котором Путин лично встречает приехавших в Москву глав государств.