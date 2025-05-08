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Криминал

Домовладелец застрелил позвонившего в дверь тикток-пранкера

2 минуты чтения 10:52 | Обновлено: 10:53

В штате Вирджиния домовладелец застрелил позвонившего в дверь восемнадцатилетнего юношу. Как выяснилось позже, тот вместе с друзьями записывал ставший популярным в TikTok пранк «позвони в дверь и спрячься» (ding-dong-ditch), сообщает телеканал NBC. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Инцидент произошел около трех часов ночи в субботу, 3 мая, рассказали журналистам в офисе шерифа округа Спотсильвания. Полицейские сообщили, что приехали на место после звонка с сообщением о попытке кражи со взломом и стрельбе.

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Полицейские задержали стрелявшего владельца дома по имени Тайлер Чейз Батлер. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени и умышленном нанесении телесных повреждений с применением огнестрельного оружия. Неясно, есть ли у Батлера адвокат, передает NBC.

Убитого зовут Майкл Босворт-младший. Его друзья рассказали полицейским, что звонили в двери домов незнакомого района ради записи видео для TikTok, они успели позвонить в два дома по соседству и записать видео, но из третьего вышел мужчина и начал стрелять.

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Всего подростков было трое. Помимо Босворта, ранение получил еще один молодой человек, но ранение оказалось легким, ему оказали медицинскую помощь в местной больнице и отпустили. Босворта привезли в ту же больницу, где он скончался от полученных ран.

27-летний домовладелец рассказал следователям, что, по его мнению, подростки пытались проникнуть в дом. Сейчас Батлер находится в местной тюрьме Раппаханнок.

Босворт был учеником старшего класса средней школы Массапонакса. Подросток был убит за несколько часов до школьного выпускного вечера, сообщает NBC.

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