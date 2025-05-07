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Общество

Репетиция парада оставила москвичей без связи и магазинов

2 минуты чтения 11:15

Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета. Из-за этого в городе также начались перебои в работе приложений такси, каршеринга и банков, а также сервисов по доставке еды и магазинов. Подобные перебои, как пишет РИА «Новости», ссылаясь на уведомления властей, продлятся до 9 мая. 

Как убедился «Холод», некоторые пользователи столичного каршеринга не смогли завершить свои поездки в центре города из-за неработающего мобильного интернета. При этом цены на поездки в такси взлетели в три раза. 

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Директор двух магазинов одежды и салона красоты, которые расположены рядом с площадью трех вокзалов, рассказала «Холоду», что проблемы со связью наблюдаются как минимум последние два дня. Сейчас, по ее словам, бизнес «терпит убытки». В техподдержке интернет-провайдера ей заявили, что сбои связаны с обеспечением в городе безопасности перед предстоящим парадом на 9 Мая.

Кроме того, в районе пересечения Нового Арбата и Новинского бульвара некоторые продуктовые магазины будут закрыты как минимум до 14:00 7 мая. Во дворах в этом районе дежурит много полицейских. 

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О возможных перебоях мобильного интернета и связи в Москве и Подмосковье, а также о сложностях в работе приложений и получения услуг предупредили «Яндекс», «Билайн», МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк, «ВкусВилл», «Самокат» и другие, пишет РИА «Новости». 

Агентство также сообщает: онлайн-площадка для покупки и доставки одежды Lamoda предупредила пользователей, что с 7 по 9 мая в Москве возможны ограничения курьерской доставки. «ВкусВилл» также уведомил, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру.

В свою очередь, Мосгортранс рекомендовал пользователям общественного транспорта пополнить карту «Тройка» до наступления праздничных дней.

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