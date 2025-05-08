Трамп предложил вернуть Россию в мировой футбол в обмен на перемирие

Президент США Дональд Трамп предложил использовать отмену запрета на участие России в чемпионатах мира по футболу в качестве стимула для прекращения войны в Украине. Об этом Трамп заявил во время первого заседания группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, обратило внимание Би-би-си.

Во время встречи журналистка спросила, что Трамп думает о запрете на участие сборной России в международных футбольных турнирах. Президент США заявил, что раньше не слышал об этом. «Правда?» — спросил он, обращаясь к президенту FIFA Джанни Инфантино. Глава FIFA подтвердил, что Россия отстранена. «Мы надеемся, что что-то произойдет, наступит мир и Россию снова вернут», — объяснил он.

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Трамп назвал Инфантино «боссом» в вопросе отстранения российской сборной от мирового футбола и предположил, что возвращение может стать для России «хорошим стимулом». «Мы хотим, чтобы они остановились. Каждую неделю убивают пять тысяч молодых людей — в это даже не верится. Также [убивают] людей в городах раз в одну-две недели. Ужасные вещи происходят», — сказал президент США.

В начале апреля Инфантино на съезде Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА в столице Сербии Белграде выразил надежду на возвращение России к международным соревнованиям после завершения переговоров о перемирии в Украине.

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«Мы всегда старались использовать спорт и в частности футбол для объединения стран и народов. Особенно в нашем разделенном мире нам нужно использовать каждую возможность, чтобы люди могли общаться друг с другом. Сейчас продолжаются разговоры о мире в Украине. Я надеюсь, что скоро мы сможем перевернуть страницу и вернуть Россию обратно на футбольный ландшафт, потому что это будет означать, что ситуация разрешена», — заявил Инфантино. «Вот за что мы должны болеть и молиться», — заявил тогда президент FIFA.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФИФА запретила России участвовать в международных футбольных матчах. Российским футболистам оставили возможность только принимать домашние матчи на нейтральной территории без зрителей, выступая от имени Российского футбольного союза, а не своей страны.