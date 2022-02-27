Хроника войны с Украиной. День 4

В разных частях Украины продолжаются бои и атаки на объекты инфраструктуры.

04:38

Сервис OnlyFans, популярный среди создателей эротического контента, удаляет аккаунты моделей из России и Беларуси, подтвердили Daily Beast в компании после жалоб пользователей.

«Хотя создатели контента не несут ответственность за недавние атаки на Украину, из-за мировых финансовых запретов у нас очень ограниченные способы оплаты счетов создателей, связанных с Россией и Беларусью. В результате выплаты были ограничены», — объяснила компания.

Пока санкции не будут сняты, OnlyFans не будет принимать новые подписки, а текущие не будут продлеваться после истечения срока их действия.

Daily Beast отмечает, что многие российские пользователи полагались на выплаты от сервиса как на основной доход.

04:12

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов, передает ТАСС со ссылкой на NOTAM (извещение летному составу), которое получила одна из российских авиакомпаний.

«Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний Российской Федерации или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра», — сказано в документе.

04:06

Австралия ввела санкции против Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и главы МВД Владимира Колокольцева, сообщается на сайте австралийского МИД.

В заявлении Путина сравнивают с диктаторами Муаммаром Каддафи, Робертом Мугабе и Башаром аль-Асадом.

Всего под санкциями Австралии сейчас находятся 350 россиян. Под ограничения попали и беларусы, в том числе министр обороны.

03:35

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала указ, запрещающий штату вести бизнес с российскими компаниями или инвестировать в них, сообщает телеканал ABC.

Если компании из России уже получают какое-то финансирование или инвестиции от штата, они будут лишены их.

Хокул отметила, что Нью-Йорк — американский штат с самым многочисленным украинским населением.

03:19

Украинский политик Виктор Медведчук, которого называют «кумом Путина », сбежал из-под домашнего ареста, пишет ZN.ua со ссылкой на источники. По их данным, 26 февраля Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить, находится ли Медведчук по месту домашнего ареста — там его не было.

Эту информацию изданию подтвердил «один из непрофильных заместителей генпрокурора», который не занимается делом Медведчука.

После публикации адвокат Лариса Чередниченко в телеграм-канале Медведчука подтвердила, что ее подзащитный бежал из-под домашнего ареста. Только Чередниченко утверждает, что Медведчук «был эвакуирован [личной охраной] в безопасное место в Киеве» из-за угроз от «радикальных националистических группировок».

Медведчука подозревают в госизмене и содействии деятельности террористической организации, а также причастности к незаконной поставке угля из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Его жена Оксана Марченко покинула Украину 18 февраля, выехав в Беларусь. Как пишет ZN.ua, 21 февраля появилась информация о возможном побеге самого Медведчука — тогда к его дому подъехали несколько машин и автобусов, в которые погрузили его имущество. Однако довольно быстро к месту приехали силовики и стали обыскивать автомобили.

02:28

Американские логистические компании UPS и FedEx решили прекратить отправку корреспонденции в Россию и Украину из-за вторжения, сообщает Reuters.

02:15

«ОВД-Инфо» (признано «иноагентом») сообщило, что в московском ОВД «Коньково» сотрудники Центра «Э» представлялись задержанным адвокатами от проекта, в то время как настоящих адвокатов к ним не пускали.

Координатор «ОВД-Инфо» Леонид Драбкин призывал задержанных проверять удостоверения адвокатов у людей, которые представляются таковыми. Также проект публикует в своих соцсетях списки адвокатов, с которыми он сотрудничает.

Однако вскоре «ОВД-Инфо» опровергло информацию о сотрудниках Центра «Э», выдававших себя за адвокатов проекта. «Один из задержанных предположил, что адвокат от ОВД-Инфо — не та, за кого себя выдает, однако это не подтвердилось », — написал проект в обоснование ошибки.

Обновлено в 2:53.

02:04

01:59

Центробанк запретил брокерам продавать российские ценные бумаги по поручениям иностранцев и иностранных компаний, сообщают РБК и Reuters со ссылкой на предписание ЦБ. Подлинность документа РБК подтвердили два источника на финансовом рынке.

Это предписание начнет действовать утром 28 февраля. В документе говорится, что брокеры должны с 7 часов утра «и до отмены настоящего предписания» не исполнять поручения иностранных клиентов.

Торги на фондовом рынке на Московской бирже обычно начинаются в 6:50 утра — это утренняя сессия. Но 28 февраля ее отменили, и только в 10 утра начнутся основные торги.

Это первые торги после обсуждения и введения масштабных санкций Запада против российских коммерческих банков, компаний и самого ЦБ.

Как пишет The Bell, такое предписание, вероятно, выпущено в попытке смягчить утренний обвал рубля.

01:40

На Пушкинской площади в центре Москвы автомобиль с надписями «Это война» и «Народ вставай» въехал в ограждения загорелся, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Это произошло 27 февраля около 21:00.

01:07

Российские войска заняли Бердянск, сообщил советник президента Украины Алексей Арестович.

01:02

По всей России сегодня на акциях против войны с Украиной и в память убитого семь лет назад политика Бориса Немцова задержали 2 710 человек, передает «ОВД-Инфо», признанное «иностранным агентом».

Акции прошли в 51 городе. В Петербурге во время задержания правозащитнику Андрею Калиху полицейские вывихнули плечевой сустав, сообщила «Апология».

Задержанные в Москве и Петербурге рассказывают о нарушениях в отделах полиции, куда их доставили с акций.

В московских отделах «Бескудниково», «Капотня» и «Строгино» задержанных заставляют сдавать отпечатки пальцев. В «Бескудниво» к тому же вывернули руку задержанной девушку после отказа отдать им телефон. В «Кунцево» у задержанных отобрали телефоны, а в «Силино» и «Старом Крюково» не пускают адвокатов.

В Петербурге в 25-м отделении девятерых задержанных заставили разблокировать телефоны. В 36-м — не пускают адвоката.

00:35

«Аэрофлот» прекращает полеты в Европу с 28 февраля из-за ограничений европейских властей, сообщает «Интерфакс».

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о решении Евросоюза полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

«Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов», — уточнила фон дер Ляйен.

00:19

Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев написал в фейсбуке, что от парламентариев скрыли план войны с Украиной, когда на заседании был поставлен вопрос о признании ДНР и ЛНР. На пост Мархаева обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

«К моему большому сожалению, вся Кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате — мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами», — написал депутат.

Он осудил действия руководства России, которое, по его мнению, «начало использовать те же методы двойных стандартов», что и западные страны.

«Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом», — пишет Мархаев.

23:59

Совбез ООН решил провести специальную сессию Генассамблеи по Украине, передает ТАСС.

23:44

Албания закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил глава МИД страны Олта Джачка.

23:11

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале, что сообщения о том, что Киев окружен российскими войсками — дезинформация. Также он обвинил Россию в информационной войне и создании его фейкового аккаунта Кличко, после чего в СМИ появилась информация об окружении Киева.

Ранее американское агентство Associated Press сообщало со ссылкой на Кличко, что город окружен. Причем AP указало, что Кличко говорил это в интервью агентству.

22:48

В Москве полицейские задерживают и опрашивают граждан Украины, рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Двое граждан Украины, которые живут и работают в Москве, рассказали правозащитникам, что к ним приходил участковый и брал у них объяснения по опроснику с такими вопросами:

С какой целью приехали, когда приехали, что здесь делаете?

Работаете ли официально или неофициально?

Не ущемляют ли ваши права в России по национальному признаку из-за гражданства Украины?

Владеете транспортом в России?

Затем полицейский предупредил их, чтобы они не ввязывались «в какие-то вещи типа диверсии или терроризма», и «не читали лишние сайты в интернете». Участковый сфотографировал документы украинцев и объяснил, что его визит связан «с войной в Украине».

Также Чиков сообщил о задержании двух групп из нескольких десятков граждан Украины. Женщин позже отпустили, а мужчин доставили в отделы полиции под предлогом нарушения миграционного законодательства.

«Это выглядит как этнический профайлинг, то есть дискриминация по национальному признаку и по признаку принадлежности к гражданству Украины», — считает Чиков.

22:31

ФИФА лишила Россию всех футбольных матчей на территории страны, сообщается на сайте организации. Она осудила вторжение в Украину и отметила: «Насилие никогда не бывает решением».

По решению ФИФА, на территории России больше не будут проводиться международные соревнования, а «домашние» матчи должны будут проходить на нейтральной территории и без зрителей. Сборная же должна будет выступать не под именем России, а под эгидой «Российского футбольного союза», а на матчах с ее участием больше не будут использоваться флаг и гимн страны.

Сегодня Футбольная ассоциация с Англии отказалась играть с российской сборной. До этого такие же решения приняли сборные Швеции, Польши и Чехии.

22:06

Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к сайту МВД Украины «Ищи своих», где публикуются сведения о погибших и взятых в плен российских военных.

22:01

Глава российской делегации на климатической конференции ООН Олег Анисимов извинился перед собравшимися на онлайн-совещании за нападение России на Украину. «Позвольте мне принести извинения от имени россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», — приводит слова Анисимова AFP в пересказе трех источников. Агентство обратилось за комментарием к самому Анисимову, тот ответил, что высказывал свое личное мнение, которое не может считатьcя официальной позицией.

21:35

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что город окружен российскими войсками. В интервью AP он сказал, что не может эвакуировать жителей: «Сейчас у нас есть свет, есть вода и отопление. Но уничтожена инфраструктура по доставке еды и медикаментов».

20:58

Турция заблокирует для российских военных кораблей проход через Босфор и Дарданеллы. Глава МИД Мевлют Чавушоглу объяснил, что Турция определяет происходящее на Украине как войну, а значит проливы закрыты для противоборствующих сторон.

20:30

Британская BP продаст свою долю (20%) в государственной «Роснефти».

20:28

В Петербурге очередную антивоенную акцию у Гостиного двора окружили и начали задерживать всех подряд. За четыре дня по всей России на подобных акциях уже задержали более пяти тысяч человек.

Гостинка, сотни две людей в кольце, задерживают всех pic.twitter.com/CXIUTU8ePs — Dave Frenkel (@merr1k) February 27, 2022

19:44

Минобороны России впервые признало, что в результате нападения на Украину погибли российские солдаты. При этом никаких цифр в ведомстве не раскрыли: «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».

19:41

Евросоюз объявил о новых санкциях против России:

— Воздушное пространство полностью закрыто для связанных с Россией самолетов;

— Работа RT и Sputnik в Европе будет заблокирована;

— Запрет на транзакции с Центробанком России;

— Дополнительные санкции ожидают «режим Лукашенко».

19:20

Владимир Зеленский рассказал о своем первом за два года разговоре с Александром Лукашенко и о переговорах, которые должны начаться в ближайшее время. «Как и всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но давайте попробуем. Чтобы ни у одного гражданина Украины не осталось никаких сомнений, что я как президент не пытался остановить войну, если на это был хоть малейший шанс», — сказал Зеленский.

19:00

Телеканал «Настоящее время» (объявлен «иноагентом») получил от Роскомнадзора уведомление о блокировке сайта. Пока доступ к сайту не ограничивается.

18:41

С начала войны в России на акциях протеста задержали более 4,5 тысячи человек.

18:31

Создатель Telegram Павел Дуров впервые высказался по поводу нападения России на Украину. Он написал, что мессенджер следит за ситуацией: «В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта».

Через 36 минут Дуров написал еще один пост, где объявил, что из-за поступивших просьб решил не отключать каналы с непроверенной информацией в связи с войной.

18:17

Укроборонпром подтвердил, что в результате нападения российских войск на аэродром концерна «Антонов» под Киевом был уничтожен единственный в своем роде крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия». На момент вторжения «Мрия» была на ремонте и не смогла вылететь с Украины.

18:06

Начались переговоры России и Украины

18:03

По всей Германии сегодня проходят антивоенные протесты в поддержку Украины. Демонстрация в Берлине собрала более 100 тысяч человек.

Ukraine: Bundesweite Proteste – Mehr als 100.000 Teilnehmer bei Demonstration in Berlinhttps://t.co/RLMGGX4Vih pic.twitter.com/QdhFFuC1zd — WELT (@welt) February 27, 2022

17:55

Новые данные о беженцах в Европу из Украины.

17:28

Только за 27 февраля в России на акциях протеста против войны задержано более 700 человек, сообщает «ОВД-Инфо» (объявлено «иноагентом»). Общее число задержанных с начала войны приближается к четырем тысячам.

17:17

В Западной Европе запрет на пролет для российских авиалиний не ввели только Андорра, Люксембург, Португалия и Швейцария.

17:10

Лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но находится в Киеве, рассказала его адвокат. Медведчука обвиняют в госизмене за участие в схеме по поставке угля с Донбасса.

17:00

Минобороны России, не представляя никаких подтверждений, заявило, что украинская сторона использует запрещенные боеприпасы с фосфором.

16:58

Основатель «Базового элемента» Олег Дерипаска впервые высказался о войне с Украиной.

16:51

После вторжения России на Украину минимум восемь иностранных сотрудников RT уволились с телеканала, пишут «Важные истории» (объявлены «иноагентами»).

16:38

Владимир Зеленский: Украина проведет переговоры с Россией на украинско-беларуской границе

16:23

В Москве на антивоенном шествии задержан продюсер подкастов «Холода» Алексей Пономарев. Шествие проходило по Новому Арбату. Там же был задержан оператор «Дождя» Андрей Карасев.

Как пишет первый замглавреда «Эха Москвы» (расположено на Арбате), вскоре после этого по магистрали проехал кортеж президента Владимира Путина, направляющийся в Кремль.

16:09

Путин приказал привести в особый режим дежурства силы сдерживания

По всей видимости, речь о стратегических силах сдерживания. То есть о ядерном оружии.

15:57

Полиция заставила снять антивоенный плакат, который висел в кофейне «Борис Сонный» в Москве у метро Достоевская. Плакат успел провисеть три дня. «Мы ни разу не встретили негативную реакцию. Все фотографировались, все поддерживали», — сказал «Холоду» владелец заведения Дмитрий Гронинген.

Он сообщил, что вчера на борьбу с плакатом приехали четверо сотрудников полиции. При этом один из полицейских неожиданно сказал сотрудникам кофейни, что «достаточно снять плакат, потому что внутренний стержень как плакат не сорвешь».

Гронинген и дальше планирует поддерживать антивоенный протест, но «не в прямой форме» из-за чувства ответственности перед сотрудниками. «Хочется делать хоть что-то. Всем очень страшно и некомфортно сейчас», — сказал он.





15:52

Чемпион мира по боксу и брат мэра Киева Владимир Кличко записал обращение к россиянам, в котором призвал их оставаться дома, чтобы не помогать российской агрессии.

15:33

В Минске утверждают, что Лукашенко «убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины» и прислать делегацию в Гомель. Никаких подтверждений этого с украинской стороны пока нет.

15:13

Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман: «Я родился на западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — украинцы, которые живут во Львове, моем любимом городе… Я убежден, что война не может служить решением. Этот кризис унесет жизни и нанесет ущерб двум народам, которые были братскими сотни лет». Макс Седдон — соавтор заметки Financial Times, в которой процитированы слова Фридмана, — отмечает, что тот стал первым российским олигархом, высказавшимся по поводу войны.

15:07

Сводка по погибшим в Киеве с начала российского вторжения: 9 гражданских (в том числе один ребенок), четверо неизвестных и 18 военных. Ранения получили 106 человек (в том числе 47 гражданских и трое детей).

14:44

Владимир Зеленский написал, что поговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

14:37

На прямой трансляции немецкого издания Welt переводчица не смогла сдержать слезы, переводя последнее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Прервав перевод, она извиняется по-немецки в конце записи.

14:16

Генпрокуратура России объявила, что оказание любой помощи (финансовой, материально-технической, консультационной или иной) другим странам или их представителям «в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», будет рассматриваться как государственная измена.

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна подала иск в Международный уголовный суд в Гааге в связи с нападением России.

14:05

Педиатр Евгений Комаровский, известный как ведущий «Школы доктора Комаровского», записал обращение к россиянам и беларусам: «Доброе утро. Выходной сегодня. Позавтракали? Зубки почистили? Рассказываю, как мы тут. Знаете, с чего начинается утро в Украине? С того, что мы обзваниваем всех, кого не видели ночью».

14:00

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов объявил об освобождении Харькова от российских войск. По его словам, нападавшие дезорганизованы и бросают технику. Полная зачистка города продолжается.

13:44

Европейские страны продолжают одна за другой закрывать свое небо для российских авиакомпаний. Актуальная карта от «Русской службы Би-би-си».

13:12

«Сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках», — написал Данила Козловский в своем инстаграме.

«Разве возможно насилием принести мир? Насилие порождает насилие. Разве можно в 21 веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и прочими конфликтами, время, решать подобные проблемы “военными операциями” против братского народа. Ведь почему многие так ошиблись в своих прогнозах? Только потому, что это совершено невозможно было представить»

12:58

Официальный курс доллара все еще 83 рубля, но в обменниках один доллар уже стоит 100 рублей.

Just bought $100 for…10,000 rubles (?!) pic.twitter.com/aqBi9nWJEf — Samantha Berkhead (@samberkhead) February 27, 2022

12:51

В ночь на 27 февраля помимо ограничения доступа к SWIFT США и Евросоюз объявили о готовности ввести санкции против активов российского Центробанка за рубежом. Вот как распределены эти активы.

12:43

Российский государственный телеканал «Россия 24» постоянно показывает в своем эфире прямую трансляцию с веб-камеры из Киева, утверждая, что это доказывает слова Минобороны России, которое отрицает обстрелы жилых районов. В кадре всегда одно и то же место: площадь Независимости в центре Киева, где до сих пор не было ни обстрелов, ни боев. Это выглядит вот так:

Кадры обстрелов жилых районов Киева вы можете увидеть ниже в этом онлайне, а также в предыдущих — в соответствующей рубрике на сайте «Холода».

12:35

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в твиттере, что под обстрелами российских войск вблизи Мариуполя погибли «10 невинных гражданских лиц греческого происхождения». Никаких имен или иных подробностей он не привел.

Ранее МИД Греции рассказывал о гибели четырех этнических греков при обстреле поселка Сартана рядом с Мариуполем.

11:58

Вот как ситуацию описывают в Киеве. «Мы так же услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие», — приводит «Русская служба Би-би-си» слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Он повторил слова самого Владимира Зеленского, что Украина готова к переговорам на нейтральной территории.

Мединский уже сказал, что будет ждать представителей Украины в Гомеле до 15:00.

11:35

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопреки заявлениям Киева и лично Зеленского, сказал, что украинская сторона сама выбрала Гомель как место переговоров. Российскую делегацию там возглавил помощник президента Владимир Мединский.

11:12

Последствия обстрела на северо-востоке Киева. Снаряд упал во двор жилого дома. В столице продолжается комендантский час, который начался вчера в 17:00. Он закончится в 8:00 понедельника 28 февраля. До тех пор на улицу можно выходить только со спецпропуском.

11:08

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в случае отключения России от SWIFT внутри страны будет использована собственная система передачи банковских сообщений. Для международных переводов, по утверждению Аксакова, Россия будет использовать инфраструктуру «дружественных стран».

10:13

Кремль: российская делегация прибыла на переговоры в беларуский Гомель и теперь ждет украинскую сторону.

«Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе. Когда вы [Белоруссия] были нейтральными, мы говорили в Минске. Именно поэтому мы говорим: “Не Минск”. Площадкой могут быть другие города», — сказал в утреннем обращении президент Украины Владимир Зеленский. По всей видимости, это обращение было записано до объявления Кремля.

10:11

Главные производители процессоров AMD и Intel приостановили поставки в Россию, рассказали источники РБК на рынке. Речь идет не о бытовых устройствах, то есть компьютерах, а о промышленных серверах.

10:04

Последствия ночных боев в Буче — северо-западном пригороде Киева.

10:00

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Международного легиона территориальной обороны Украины. Он призвал иностранных добровольцев записываться через посольства Украины, чтобы «приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности».

09:39

Facebook ограничил монетизацию для страницы РБК, лишил ее статуса источника новостей, возможности размещать рекламу и понизил в выдаче в новостной ленте, сообщает само издание. Ограничения будут действовать как минимум 90 дней.

До этого соцсеть пометила несколько постов РБК как «содержащие ложную информацию». Как уточняет издание, эти публикации были сделаны на основе заявлений официальных лиц России, ЛНР и ДНР.

В РБК считают это решение лишенным оснований.

09:28

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что российские войска полностью блокировали Херсон и Бердянск и взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном, передает «Интерфакс».

Также в Минобороны говорят, что в Харьковской области добровольно сдались служащие 302-го зенитного ракетного полка ВСУ. «Задержан 471 украинский военнослужащий», — цитирует Конашенкова ТАСС.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов назвал сообщение о сдавшихся военных фейком.

09:12

Российские войска вошли в Харьков. Глава областной администрации Олег Синегубов написал в фейсбуке, что «случился прорыв легкой техники врага». По его предположению, военные могут быть и в центре города.

В соцсетях появляются видео с горящим танком — одно из таких видео опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, он утверждает, что это российская техника.

Ранее УНИАН опубликовал видео с военной техникой, движущейся по городу. Агентство утверждает, что это российская техника въезжает в Харьков. В соцсетях появляются видео с горящими танками.

09:01

Новая Каховка в Херсонской области перешла полностью под контроль российских войск, пишет «Суспільне Херсон» со ссылкой на мэра города Владимира Коваленко. Военные захватили исполком и сняли украинские флаги со зданий.

08:46

Гендиректор Space X Илон Маск запустил в Украине Starlink, спутниковую систему для высокоскоростного доступа в интернет.

Об этом Маск рассказал в ответе на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова открыть доступ к системе Starlink.

«Starlink теперь работает в Украине. Дополнительные терминалы в пути», — написал бизнесмен.

08:25

Актриса сериала «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс на русском обратилась к россиянам: «Любовь и поддержка моих российских фанатов, которые протестуют против агрессии Путина против своих украинских кузенов. Спасибо, что заявили о своей оппозиции. Уважать!».

Она призвала российских военных остановиться.

08:03

Google приостановил монетизацию RT и других российских каналов, сообщает Reuters. Это значит, что RT не сможет получать деньги за рекламу на своих сайтах и приложениях.

Также телеканал лишили возможности покупать рекламу через Google Tools и размещать свою рекламу в поисковике компании и Gmail.

Ранее сообщалось о запрете монетизации для RT и на канале в YouTube. Представитель сервис Фаршад Шадлу затем уточнил, что видео телеканала будут реже появляться в рекомендациях, а по запросу украинских властей RT больше не будет доступен на территории Украины.

07:42

В результате обстрелов Ахтырки в Сумской области погибли шесть человек, в том числе семилетняя девочка, рассказал глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.

06:54

Шестилетний мальчик погиб во время стрельбы в Киеве вечером в субботу, передает CNN со ссылкой на директора больницы «Охматдет» Сергея Чернышука.

Среди раненых двое подростков и трое взрослых.

06:36

Amnesty International обвинила российских военных в пренебрежении жизнями мирных украинцев и назвала ложными утверждения властей об использовании только высокоточного оружия.

«Российские военные продемонстрировали вопиющее пренебрежение к жизням мирных жителей, применив баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широким радиусом поражения в густонаселенных районах», — говорит генсекретарь организации Аньес Калламар.

Правозащитники рассказывают о неизбирательных нападениях на гражданские районы и удары по объектам, охраняемым международным гуманитарным правом, например, больницам. Amnesty сообщает о трех инцидентах, в которых погибли шесть мирных жителей и еще 12 получили ранения.

В одном случае в Угледаре баллистическая ракета разорвалась возле здания больницы — погибли четыре человека, еще десять были ранены, причем шестеро из них — медики.



Другой инцидент произошел в Харьковской области, где снаряд или ракета попала в жилой квартал. В результате возник пожар, один человек погиб и еще две женщины пострадали.

Третье событие случилось в Умани — мирный житель погиб в результате удара, повредившего ресторан.

Amnesty призывает Генассамблею ООН созвать экстренное заседание и принять резолюцию, осуждающую действия России и призывающую прекратить нарушение прав человека.

05:56

05:09

Вчера Минздрав Украины сообщил о 198 погибших и 1 115 раненых украинцах с начала нападения России.

В Киеве в многоэтажку попала ракета — пострадали шесть человек.

Роскомнадзор обвинил независимые медиа в распространении недостоверной информации из-за освещения событий в Украине. Ведомство особенно было недовольно тем, что эти события журналисты называют «нападением», «вторжением» и «объявлением войны». Роскомнадзор угрожает блокировкой, если СМИ не удалят такие материалы.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал исключение России из Совета Европы «хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов <…> типа смертной казни».

Бои продолжаются в разных частях Украины, в том числе в Киеве. С вечера 26 февраля до утра много сообщений приходило из Харькова — там были обстрелы из тяжелых орудий, снаряд попал в жилой дом и был подорван газопровод. Под Киевом загорелась нефтебаза.

Страны Евросоюза, США, Канада и Великобритания договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции. Пока не уточнялось, какие именно это банки.

Десять европейских стран закрыли свое небо для российских самолетов.