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Общество

Президент FIFA назвал возможным возвращение России в мировой футбол

2 минуты чтения 16:15

Президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что Россия сможет вернуться к международным футбольным соревнованиям, когда завершатся переговоры о перемирии в Украине. Об этом спортивный чиновник заявил в столице Сербии Белграде на 49-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА.

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«Мы всегда старались использовать спорт и в частности футбол для объединения стран и народов. Особенно в нашем разделенном мире нам нужно использовать каждую возможность, чтобы люди могли общаться друг с другом. Сейчас продолжаются разговоры о мире в Украине. Я надеюсь, что скоро мы сможем перевернуть страницу и вернуть Россию обратно на футбольный ландшафт, потому что это будет означать, что ситуация разрешена», — заявил Инфантино. «Вот за что мы должны болеть и молиться», — добавил он.

В четвертый день полномасштабного вторжения в Украину ФИФА лишила Россию всех международных футбольных матчей. Организация осудила российское вторжение и выразила солидарность со всеми пострадавшими во время войны. ФИФА разрешила России проводить домашние матчи только на нейтральной территории и без зрителей. При этом национальная сборная может выступать не от имени России, а только под эгидой «Российского футбольного союза», не используя флаг и гимн страны.

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По данным CNN, в 2022 году ФИФА отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского о выступлении перед началом финального турнира на Чемпионате мира в Катаре с речью «о мире во всем мире».

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