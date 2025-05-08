СМИ узнали о создании крупнейшего в России производства взрывчатки

Российские власти строят в Алтайском крае, на базе Бийского олеумного завода, производственную линию, способную выпускать шесть тысяч тонн взрывчатых веществ в год, сообщило Reuters со ссылкой на спутниковые снимки и сведения о госконтрактах. Завод может значительно повысить огневую мощь российской армии, производя взрывчатку, достаточную для поставки в войска 1,28 млн артиллерийских снарядов ежегодно, передает информагентство.

Изученные журналистами документы показали, что на новых мощностях будет развернуто производство гексогена. Однако большинство опрошенных Reuters экспертов предположило, что на площадках завода под Бийском может быть начато производство октогена. Это взрывчатое вещество с аналогичной молекулярной структурой, но используется для производства бризантных снарядов. Они быстро детонируют и предназначены для максимального разрушения, объяснили собеседники агентства.

До полномасштабного вторжения в Украину производством гексогена в России занималось единственное в стране предприятие, действующий с 1916 года «Завод имени Я. М. Свердлова» в городе Дзержинске Нижегородской области.

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Бийский олеумный завод формально подчиняется «Заводу имени Я. М. Свердлова», оба предприятия входят в госкорпорацию «Ростех». Завод под Бийском специализируется на производстве взрывчатых веществ «промышленного и специального назначения», а также на производстве и утилизации боеприпасов.

Завод под Бийском находится в трех тысячах километрах от Москвы, что делает его «недоступным для большинства украинских ударных беспилотников», которые «нацелены на российскую оружейную промышленность», пишет Reuters. От завода по производству гексогена в Дзержинске до украинской границы — около тысячи километров.

Первая версия проекта расширения производства под Бийском появилась в 2020 году, узнали журналисты Reuters. Тогда планировалось, что предприятие будет выпускать три тысячи тонн гексогена в год.

Активное строительство на площадке началось в 2023 году, вырубленная под застройку площадь леса составила 0,7 квадратных километров, на территории участка появился комплекс из примерно двадцати зданий. Среди них склады для готовой продукции и защитные сооружения, сообщило агентство со ссылкой на спутниковые снимки и документацию.

В прошлом году появились контракты на отделочные работы и поставку мебели, в этом году проект планируется завершить, узнали журналисты.

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Способность России снабжать свою армию большим количеством боеприпасов, чем Украина, сыграла важную роль в успехах на поле боя, который сейчас ведется в основном силами беспилотных летательных аппаратов и крупнокалиберной артиллерии, пишет Reuters.

Однако России приходится импортировать большое количество снарядов из Северной Кореи, а собственные запасы боеприпасов сокращаются, сослалось агентство на данные США и Украины.

Северокорейские снаряды имеют в основном низкое качество, сказал журналистам старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг. «Таким образом, увеличение объема производства бризантного взрывчатого вещества, доступного для снаряжения боеприпасов, имеет решающее значение для способности России продолжать войну», — сказал Уотлинг.

Запланированное к производству количество взрывчатки является огромным и «принесло бы большую пользу обороноспособности России», сказал эксперт по взрывчатым веществам из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене Томас Клапоэтке.

В 2024 году Россия произвела около двух миллионов артиллерийских снарядов самых массовых калибров, 122 и 152 миллиметра. Еще 2,7 миллиона снарядов Россия получила от КНДР.