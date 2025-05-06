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Новости

У погибшего в ходе рейда «Русской общины» иностранца мог быть конфликт с ними

2 минуты чтения 21:09 6 мая

У иностранца, погибшего после рейда националистов в пригороде Санкт-Петербурга в ночь на 4 мая, мог быть длительный конфликт с ними, сообщает «Медиазона» со ссылкой на публикации всеволожского отделения движения «Русская община» и их жертвы Гора Овакимяна в социальной сети «Вконтакте».

Журналисты отмечают, что националисты при пересказе своей версии случившегося умолчали о том, что они еще 12 февраля обвиняли Овакимяна в «подготовке покушения на координатора Русской общины» и предлагали вознаграждение за обнаружение мужчины. Сейчас этот пост на странице объединения удален, но журналисты опубликовали его скриншот.

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На странице Овакимяна опубликовано обращение к «обиженным неонацистам», которые, по его мнению, «творят беспредел» и распространяют «лживую и вымышленную информацию», этот пост датирован 8 апреля. Мужчина в своем тексте прямо не упоминает «Русскую общину» и не сообщает, про какую организацию пишет. «Люди победили в 45 нацизм, в 2000 и сейчас без ответа не останемся», — писал Овакимян.

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Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 4 мая мужчины в черной форме и балаклавах с нашивками с символикой ультраправого движения «Русская община» ворвались в квартиру, в которой проживал Овакимян и его девушка. Националисты пытались выдать себя за полицейских, собственница квартиры рассказала о произошедшем в ней пожаре и обнаружении в одной из комнат тела, предположительно, 37-летнего гражданина Армении. Во время возникшего возгорания проживавшая в помещении 24-летняя россиянка выпрыгнула в окно, ее госпитализировали с переломами в области позвоночника, повреждениями легких, черепно-мозговой травмой и ожогами кистей.

«Русская община», как сообщала «Фонтанка», утверждает, что прибыла в квартиру из-за якобы полученных ее членами жалоб на «наркопритон» и «наркотическую вакханалию» в этой квартире от соседей — они умолчали о том, что писали угрозы в адрес мужчины. У пятерых членов сообщества прошли обыски, после допроса их отпустили в качестве свидетелей по возбужденному уголовному делу.

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