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Общество

СМИ: иностранец погиб после рейда националистов в квартиру под Петербургом

2 минуты чтения 17:04

В ночь на 4 мая в квартире во Всеволожске начался пожар, в ходе которого погиб иностранец, а 26-летняя россиянка получила серьезные травмы. До этого в квартиру ворвались мужчины в черной форме и балаклавах. Они носили нашивки с символикой ультраправого движения «Русская община», но утверждали, что являются полицейскими, пишут «Фонтанка» и «Мойка78»

Пожарные получили сообщение о возгорании в квартире по улице Ленинградская в 23:39. В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 00:35, а пожарные спасли двух человек и эвакуировали еще 15. О погибших или пострадавших там не сообщили. 

В свою очередь, «Мойка78» пишет, что во время пожара 24-летняя девушка из Сочи, имя которой не называется, «пытаясь спастись, выпрыгнула из окна седьмого этажа и получила тяжелейшие травмы». Ее, как утверждается в заметке, госпитализировали с переломами в области позвоночника, повреждениями легких, черепно-мозговой травмой и ожогами кистей. Кроме того, по информации издания, после тушения в одной из комнат пожарные обнаружили тело мужчины, предположительно, 37-летнего гражданина Армении.

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Пожар, как пишет «Фонтанка», начался вскоре после того как в квартиру ворвались люди с нашивками «Русского общества». Собственница квартиры рассказала изданию, что вечером 3 мая ей позвонил 46-летний сын и сообщил, что к нему домой «ломятся неизвестные». Когда женщина приехала на место спустя примерно полчаса, то, по ее словам, дверь в квартиру была выломана, а ее сын сидел в крови и саже на лестнице в окружении людей в масках. 

Позже он рассказал, что когда в квартиру ворвались люди в форме, он спрятался в туалете. Тогда нападавшие выломали дверь, залили жильца газом и, как утверждается, ударили электрошокером. После этого люди в масках попытались выломать дверь в комнату, где забаррикадировались еще два человека, в этот момент якобы и начался пожар.

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По данным «Фонтанки», погибший мужчина и пострадавшая женщина ранее привлекались за наркотики, а «Мойка78» утверждает, что перед нападением компания «распивала спиртное.  

Ни одно из изданий не называет причину нападения. «Фонтанка» добавляет, что полицейские уже установили личности нескольких человек, которые вломились в квартиру. Издание пишет, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям.

В то же время представитель петербургского отделения «Русской общины» назвал видеозапись провокацией. Он заявил, что активисты ультраправого движения надевают шевроны с его символикой «только на официальные мероприятия».

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