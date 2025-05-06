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Общество

Четырехметровый крокодил замерзает на ферме в Подмосковье

2 минуты чтения 20:45 6 мая | Обновлено: 20:46 6 мая

В Московской области на зооферме «Шихово» из-за шестых суток без электричества начали замерзать экзотические животные, сообщило издание «Подъем». Электричество отключилось после снегопада, сейчас в Подмосковье держится низкая для начала мая температура воздуха, и персонал фермы забрал некрупных существ, в том числе насекомых, по домам. Но четырехметрового крокодила и некоторых других больших животных забрать невозможно, рассказали журналистам сотрудники «Шихово».

Ферма находится в Дмитровском районе, занимая всю территорию деревни Шухово. На ферме содержится более 60 видов животных, среди них крокодилы разных размеров, змеи, обезьяны, варан, минипиг, хаски, олени и так далее.

6 мая в телеграм-канале «Зооферма Шихово» появилось сообщение о том, что авария на линиях электропередач в районе до сих пор не устранена, но персонал продолжает обслуживать посетителей. «Кроко-ферма и тропикариум не работают, тир не работает, кафе работает без света и отопления», — написали авторы телеграм-канала.

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Хладнокровные рептилии вроде крокодилов или змей, а также другие экзотические животные не могут переносить холода, пишет «Подъем». Главный экскурсовод Жанна Птицына рассказала журналистам, что из-за отсутствия электричества и вода поступает на ферму с перебоями.

«Наших генераторов уже не хватает. Мы их включаем, только чтобы отопить ферму. Они работают, только чтобы немножко подогреть вольеры. Кого могли, мы взяли домой на передержку — насекомых и так далее. Но четырехметрового крокодила в свою квартиру — это посложнее», — рассказала Птицына.

Энергетики каждый день обещают «вот-вот включить электричество», но так ничего и не происходит, сказала главный экскурсовод. По словам Птицыной, на ферме понимают масштаб бедствия в Подмосковье после майского снегопада, но собственных сил уже не хватает.

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«Тут деревень очень много, которые без электричества. У меня в Походкино, это в семи километрах, уже которые сутки пишут «Мы вас подключили», но никакого подключения нет. Тоже сидим без электричества — и старики, и груднички, и многие другие», — рассказала женщина.

В соседней деревне Каменка энергетики «генератор подогнали, большую машину». По словам сотрудницы «Шихово», персонал безуспешно звонит в компанию «Россети» и разные технические службы, но соседние деревни, возможно, подключены с помощью другой ветки, «а мы вот сидим». «Я просто уже кричу от безысходности. За наших животных никто не вступится», — заявила женщина «Подъему».

Мощный снегопад прошел в Москве и Московской области ночью и утром 2 мая. Налипший на провода снег привел к падению деревьев и обрыву линий электропередач, сообщали областные власти. Из-за неожиданного снегопада оказались обесточены 237 ЛЭП, что оставило без света 26 тысяч местных жителей. Больше всех пострадали Север и Северо-Запад области: Дмитров, Талдом и Сергиев Посад.

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