Десятки тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за майского снегопада

В ночь на 2 мая в Москве и Московской области прошел мощный снегопад, продолжившийся утром. В Подмосковье налипший снег привел к падению множества деревьев и обрыву линий электропередач. Об этом с своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, из-за неожиданного снегопада оказались обесточены 237 ЛЭП, что оставило без света 26 тысяч жителей региона. Больше остальных пострадали северные и северно-западные округа — Талдом, Дмитров и Сергиев Посад, добавил Воробьев.

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«Прямо сейчас более 200 аварийных бригад — это наши коммунальные службы вместе с МЧС — заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог», — сообщил он, отметив, что «особенно сложно» на рижском и савеловском направлениях, где сообщение осуществляется с задержками, а власти были вынуждены запустить компенсационные автобусы.

Как сообщается, упавшие деревья повредили десятки автомобилей в Москве и области. Департамент транспорта столичной мэрии предупредил, что из-за непогоды возможны задержки наземного транспорта.

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В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это погодное явление «ливневым снегом». При этом он отметил, что нынешний снегопад оказался рекордным за последние 116 лет. Так, по его словам, погодные станции в различных районах Москвы и области зафиксировали за минувшие сутки выпадение от 20 до 28 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

Последний раз подобное случилось в Москве в мае 1909 года, когда выпал 21 миллиметр снега.